Las apps de mensajería, para muchos usuarios, se han convertido no solo en una herramienta de comunicación. No solo que también nos ofrecen otras funciones con las que gestionar cualquier cosa que surja en nuestro día a día. Una de estas nuevas funciones nos permite crear eventos y recordatorios en nuestro calendario. A continuación te contamos cómo.

Eventos de calendario desde tus chat

Las diferencias entre las distintas versiones de la app de mensajería instantánea de Meta son evidentes, pero estas cada vez son menos. Una de las funcionalidades recién llegadas a la app de escritorio de la popular app, es la integración del calendario con la de mensajería.

Añadiendo al calendario | TecnoXplora

Una función muy útil para registrar y agendar eventos y citas que hemos concretado a través de la app de mensajería. De manera que podemos crear una nueva entrada en el calendario o programar un evento en WhatsApp simplemente pulsando en el texto del mensaje.

Una herramienta que destaca por su sutileza y su facilidad de uso, ya que se integra de una forma muy natural en la propia interfaz. De manera que cuando en algún mensaje encuentra texto susceptible de convertirse en una nueva entrada en el calendario, este aparece subrayado con una línea de puntos.

Para acceder al menú contextual que nos ofrece las diferentes opciones, solo tenemos que colocar el puntero del ratón sobre este texto y pulsar la flecha que aparece a la derecha del texto, lo que despliega un menú flotante en el que debemos seleccionar añadir al calendario. Al hacerlo, aparecerá una nueva ventana desde la cual podemos definir una nueva cita.

Comenzamos definiendo el título.

El día y la hora de inicio.

de inicio. Día y hora del fin.

del fin. Si se repite el evento o es solo una única cita.

o es solo una única cita. Podemos definir la ubicación de la misma.

de la misma. E incluso incluir a otros usuarios.

Si contamos con varios calendarios , también hay que elegir en cuál queremos que quede registrado dicho evento.

, también hay que elegir en cuál queremos que quede registrado dicho evento. Una vez completada la ficha, pulsa sobre el botón de la esquina superior derecha de la ventana.

Al hacerlo, el nuevo evento aparecerá de forma automática en nuestro calendario, momento a partir del cual podemos gestionarlo desde la app. Una integración entre diferentes aplicaciones que nos permite una rápida gestión de la información sin necesidad de salir del chat, con lo que no solo ganamos tiempo, sino que facilita la gestión de la agenda sin errores y de una forma muy eficiente.

Una vez más se vuelve a demostrar la voluntad de los desarrolladores, para que la tecnología se adapte al usuario, en vez de este a la tecnología. Algo que hace que cada vez seamos mucho más productivos y eficientes a la hora de realizar las tareas del día a día.