uno de los momentos más esperados del año y que para muchos es el pistoletazo de las navidades es el sorteo de la Lotería de Navidad. Cada 22 de diciembre, se repite el mismo ritual de introducir las bolas en los bombos y esperar a que nuestro número sea el agraciado con uno de sus premios. Pero antes debemos buscar y adquirir nuestros números. A continuación, te contamos como buscar números concretos.

Busca tu número de Lotería de Navidad

Encontrar el número perfecto, ya sea por superstición o por que este tenga un significado especial para nosotros, no es tan sencillo. Las series se reparten por las diferentes administraciones y no es posible encontraros en un sitio determinado.Si estas buscando un número en concreto y no sabes como localizarlo, a continuación te contamos como hacerlo.

Loterías y Apuestas del Estado | TecnoXplora

Gracias a internet ahora es más sencillo llevar a cabo esta búsqueda y no es necesario recorrernos toda nuestra geografía en su encuentro. La velocidad a la que se agotan determinados números nos obligan a darnos prisa a la hora de ponernos manos a la obra. Para localizar rápidamente los números que buscamos debemos seguir en siguiente proceso.

En primer lugar debemos acudir a la web de Loterías y Apuestas del Estado, esta contiene toda la información acerca de las administraciones que cuentan con cada uno de los números.

Una vez hemos localizado la administración, la forma más rápida de saber si les quedan o no décimos con la numeración que buscamos es realizar una llamada telefónica a esta para comprobar que aun disponen de unidades.

Que los décimos físicos se hayan agotado no es suficiente para quedarnos sin nuestro ansiado número, puesto que en muchas oficinas es posible adquirir el número emitido a través del terminal, el conocido como resguardo azul, el cual cuenta con la misma validez que el décimo tradicional. Pero solo si este sigue disponible en el sistema central.

Para asegurarnos de no tener problemas para cobrar nuestro premio si el número elegido resulta premiado, es importante adquirir estos a través de canales autorizados, desconfiando de webs sin identificación o que nos aplican sobrecostes desproporcinados. Algo que debemos tener muy en cuenta ya que los décimos tienen un coste de 20 euros.

La venta de Lotería de Navidad comienza a finales del mes de junio, en este tiempo, se van adquiriendo los décimos aunque es los últimos meses del año en los que se acelera la venta. Por lo que es posible que llegado a este momento, ya no queden unidades de nuestro número disponible. Si no nos es posible encontrar el número exacto, podemos optar por mantener las tres últimas cifras, e incluso optar por el número posterior o anterior, ya que estos si resulta premiado, estos también comparten premio.

Una tradición que se basa en mantener la ilusión en que nuestro número sea el elegido por la diosa fortuna. Aunque la mayoría de las veces esta se encuentra de la forma menos esperado.