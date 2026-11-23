Encontrar las mejores ofertas es cada vez una tarea más complicada. El precio de todo ha subido y para conseguir un chollo tenemos que contar con la ayuda de herramientas como el asistente de compras de Alexa. A continuación, te contamos cómo puede ayudarnos esta nueva funcionalidad a encontrar lo que buscamos al mejor precio en el Black Friday.

Ofertas personalizadas y control de la lista de deseos

El Black Friday ya no se limita solo a un día, sino que disponemos desde el 19 hasta el 30 de noviembre. Unos días en los que Amazon pone a disposición de los usuarios más de un millón de ofertas. Un volumen muy alto para gestionarlas de forma eficiente; para ello ahora contamos con Alexa para compras. El asistente está integrado y disponible cuando nos logamos tanto en la web como en la app de Amazon. Lo que nos permite localizar las promociones de forma de conversiones directas y de forma personalizada para cada comprador.

Nuevo asistente de compras Alexa | TecnoXplora

En las grandes campañas solemos perder un valioso tiempo buscando y filtrando los productos dentro de categorías como tecnología, hogar, juguetes o moda. Algo que podemos pedirle al asistente que haga por nosotros, así como que nos ofrezca recomendaciones ajustadas a nuestros gustos o presupuesto dentro de la disponibilidad de las ofertas.

Cabe destacar su trabajo con la gestión de la lista de deseos; ya no es necesario ir artículo a artículo para comprobar si ha bajado de precio y si esta bajada se ajusta a nuestro presupuesto. Tan solo tenemos que preguntar al asistente por los productos guardados para que comience la verificación de los mismos. Ahorrándonos una gran cantidad de tiempo, además de que se ocupa de que no pasen desapercibidas las ofertas.

Para realizar la compra correcta en cada momento, es importante pasar tiempo no solo buscando ofertas. También es imprescindible comparar los productos antes de adquirirlos. Una función que el asistente realiza en cuestión de segundos y que nos ofrece argumentos para elegir cuál es la mejor opción en cada momento. Una característica de gran ayuda, sobre todo en categorías que acumulan una gran cantidad de ofertas durante estos días, como pueden ser la electrónica o la tecnología. Donde existe una gran cantidad de especificaciones técnicas y modelos.

Pero no solo debemos centrarnos en buscar los productos rebajados; también es una muy buena opción de cara a las compras navideñas. A través de consultas sobre regalos que podemos hacer a distintas personas o rangos de precio. Mostrándonos un catálogo de ofertas activas y alternativas, dejando a un lado las búsquedas manuales.

Tan sencillo como pulsar el icono de Alexa en la app de compras de Amazon, momento en el cual iniciamos un chat, en el cual podemos plantear todo tipo de consultas. Compras o cualquier necesidad que nos surja. Usando un lenguaje natural y cercano, como si estuvieras hablando con cualquier asesor humano.