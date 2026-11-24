Parece que Google no tiene suficiente con tener dos modos oscuros en Google Maps, el tradicional y el ultra oscuro que se activa cuando conducimos de noche, cerrar, y que solo muestran en color blanco las líneas de las carreteras y puntos de interés. Ahora aparece en escena un tercer modo que puede tener cierto sentido, aunque no funciona como esperas, sino de una manera mucho más sutil. Una funcionalidad que de momento, como es habitual en estas primeras filtraciones, se desarrolla a modo de prueba.

Una tonalidad de color diferente

Parece que Google ha encontrado un punto intermedio entre los dos modos oscuros, y es un nuevo modo denominado algo así como Modo de Alta Visibilidad, que, como bien dice, mejora la visibilidad de los mapas en ciertos entornos. Y es básicamente una visualización de Google Maps que reduce la intensidad de los colores que se muestran en los mapas, con un fin bastante específico.

Y es que se trata de una paleta de colores más apagada, menos estridente, que evita que en ciertas condiciones de iluminación nos podamos ver deslumbrados por ciertas áreas de la pantalla. Desde Android Authority han podido hacer ya ciertas capturas de pantalla, y las han comparado con la vista estándar de Google Maps, y las diferencias, nunca mejor dicho, saltan a la vista cuando se ponen una al lado de la otra.

Ya que se puede apreciar que el verde es más oscuro, o las zonas de grises claros casi blancos se han oscurecido también. Aunque hay algo que no nos termina de convencer, porque si os fijáis, los menús contextuales de Google Maps siguen siendo blancos, por lo que seguirán deslumbrando si por la razón que sea se mantiene el brillo más alto o se ve demasiado luminoso en un entorno oscuro.

Eso es algo que no termina de cuadrar, porque lo lógico sería que la interfaz también se oscureciera de manera sutil para contribuir a esa visualización más apagada y menos impactante en términos visuales. También se puede notar este modo curiosamente con el modo oscuro activo. Ya que el fondo en este caso se ve más negro, pero manteniendo una tonalidad gris oscura.

Aquí no afecta igual la interfaz, ya que es de color totalmente negro y no emite luz alguna, más si tenemos una pantalla OLED o AMOLED. De todas formas, esa interfaz totalmente blanca podría ser simplemente un desajuste de la versión beta de la aplicación. De hecho, esta función está oculta, y solo quienes la han activado han podido acceder a ella. Así que es posible que en las próximas semanas se vaya actualizando esta versión para que todo tenga ese tinte parcialmente más oscuro, con el objetivo de evitar deslumbramientos mientras conducimos.