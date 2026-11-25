Nuestra bandeja de correo suele estar abarrotada de comunicaciones de todo tipo, entre los correos personales, profesionales, facturas, notificaciones también encontramos newsletter y ofertas. Con la llegada de el Black Friday estas se colapsan de información, hasta tal punto que nos es difícil revisarlos todos. Si necesitas ayuda para no perderte ninguna oferta, sigue leyendo.

No te pierdas ninguna oferta de Black Friday con este truco de Gemini en Gmail

Gracias a la integración de la inteligencia artificial en app de correo como Gmail, ahora es mucho más sencillo bucear entre las decenas de correos comerciales que recibimos. De manera que no pasaran desapercibidas las mejores oportunidades.

Gemini en Gmail | Google

Una tareas que puede resultar interminable es revisar correo a correo, visitar los catalogos y anotar los precios de todos los artículos que nos interesan, puede llegar el momento que ya nos acordemos dónde los hemos encontrados, y resultar una auténtica pérdida de tiempo.

Con la integración de Gemini en WorkSpace, este trabajo resulta de lo más sencillo, puesto que si lo usuamos de forma inteligente, apenas tendremos que darla una única instrucción, bien planteada para extraer todoa la información y organizarla de forma eficiente.

Para ello solo tenemos que hacer uso del panel lateral de Gemini en Gmail o incluso desde la propia app de Gemini si hemos activado previamente la extensión de workspace. Y copiar o redactar un promtp como este:

Quiero que revises mis correos de Gmail para que busques todos aquellos que contengan ofertas de Black Friday, recopiles todos esos productos y me los listes en un documento de Google con sus referencias, precios, descuentos, precio anterior, comercio en el que se pueden comprar por bloque, no por producto, de los dos últimos meses.

Una estructura que funciona a la perfección debido a la inclusión de cuatro condiciones principales que marcan la diferencia antes de comprar:

Al usar un rango temporal amplio, no se limita a ofrecernos los resultado de sólo días previos sino no que además incluye los avisos de Pre-black Friday y las ofertas tempranas que recibimos hace semanas.

Pidiendo una comparativa real y las fichas completas de los productos, nos permite comprobar de una forma rápida y eficiente, si el producto está realmente rebajado y si merece la pena comprar.

Para hacerlos la compra aun más fácil, la agrupación de ofertas por comercio es de gran ayuda. Siendo más practica la planificación de pedidos, sobre todo a la hora de gestionar los gastos de envío o aplicar cupones.

Volcando lo datos obtenidos en un archivo independiente y editable, conseguimos un catalogo personalizado con nuestra ofertas en el que no solo podemos consultarlo desde cualquier dispositivo sino que además podemos compartirlo con otros usuarios, y realizar los cambios que nos parezcan convenientes en cada momento.

Estos nos permite huir del caos digital que supone revistar todos los boletines de ofertas, y transformadolo de una guía de compras ordenada y lista para que no nos perdamos ni una sola oferta.