WhatsApp estrena interesantes funciones para los chats de grupo

Como no podía ser de otra forma, Meta sigue actualizando y mejorando su app de mensajería instantánea. En esta ocasión ha centrado sus esfuerzos en el chat grupales, para ofrecernos una mejor experiencia. Las mejores van orientadas a que las conversaciones sean más eficientes y dinámicas. A continuación, te contamos en qué consisten estas mejoras.

Nuevas actualizaciones en los chats grupales de WhatsApp

Aunque por el momento no están aún disponibles para todos los usuarios, ya se conocen las novedades, las cuales se centran en la mejora de la interacción colectiva con una atención inmediata, facilitando la toma de decisiones y la organización de subgrupos. Dejando atrás el caos y los mensajes perdidos.

WhatsApp | Unsplash

Las encuestas son una de las funcionalidades más destacadas dentro de esta última actualización, estableciendo una hora de finalización para completar la encuesta. llegado este momento esta se bloqueará mostrando los resultados pero no nos dejará seguir votando, lo cual es un avance cuando se trata de tomar decisiones rápidas o urgentes.

Del mismo modo que a partir de ahora estás podrán ser anónimas, ocultando el nombre de los participantes, de manera que los estos no se verán presionados por sus decisiones. Además se incluye un plazo de 15 minutos dentro de los cuales sus creadores tienen la opción de editar las preguntas, por si es necesario realizar algún cambio o introducir alguna explicación extra.

Con el fin de destacar los mensajes verdaderamente importantes en el grupo, se ha creado la mención general. A través de una etiqueta de mención a todos los participantes, de manera que todos los integrantes recibirán una notificación individualizada del grupo. Muy útil para los cambios de última hora o para realizar recordatorios importantes. Aunque cuenta con una serie de limitaciones, como que en grupos masivos con más de treinta participantes, estas son de uso exclusivo de los administradores. Notificaciones que recibiremos incluso cuando el grupo se encuentre silenciado. Una funcionalidad que podemos activar y desactivar en función de nuestras preferencias desde los ajustes de la app.

No debemos olvidar una función ya conocida por los usuarios, la que nos permite crear conversaciones a partir de un grupo principal. A partir de ahora podremos seleccionar personal directamente desde un grupo, sin tener que acceder a la lista de contactos y añadir uno por uno los integrantes. De manera que podremos mantener conversaciones paralelas, sin saturar el chat principal creando nuevos hilos separados solo con algunos de los integrantes del chat principal.

Unas mejoras que se unen a las ya incluidas como los recordatorios o el historial, las cuales han tenido una buena acogida por parte de la comunidad de usuarios de WhatsApp. Unas novedades en las que desde Meta has escuchado a los usuarios con la incorporación de nuevas funcionalidades que permiten una mejor organización y gestión de los grupos. Solo nos queda esperar al despliegue definitivo de las mismas para comprobar en primera mano de los beneficios que aportan.