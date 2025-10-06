WhatsApp: así de sencillo es llevar varias cuentas en tu móvil

Tener varias cuentas de WhatsApp es habitual, una de uso particular y otra personal, lo que para muchos supone tener que cargar con dos dispositivos abiertos la app en dos aplicaciones distintas. Un problema que se resuelve de forma sencilla en la última actualización de la app, que permitirá añadir un perfil al existente, te contamos cómo.

Añade un nuevo perfil de perfil en tu móvil

Compatibilizar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo hasta ahora era una tarea complicada. Una de las novedades que incluye la nueva actualización de la app de Meta, permite que podamos acceder no solo desde el mismo dispositivo, sino que además podemos hacerlo desde la misma app. Para ello tenemos que agregar un nuevo perfil.

Añadiendo una cuenta en whatsApp | TecnoXplora

Una función que por el momento no está disponible para todos los usuarios porque solo se encuentra en versión beta. A la que tenemos acceso solamente si nos hemos inscrito previamente. Una tarea que no resulta sencilla, puesto que el cupo de usuarios que la componen está completo y tenemos que esperar que alguno de estos abandone su puesto. Hasta que se complete su despliegue, te contamos cómo añadir una cuenta adicional a tu WhatsApp.

Desde la pantalla principal, pulsa sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

en la esquina superior derecha de la pantalla. Tras desplegar el menú, selecciona ajustes .

. En la parte superior pulsa sobre el perfil , para acceder a sus ajustes .

, para acceder a sus . Junto a la foto, a la derecha de esta, podemos ver un pequeño signo “ más ”

” Pulsa sobre este para iniciar el asistente , que nos guía por los pasos para configurar la cuenta.

, que nos guía por los pasos para configurar la cuenta. Al igual que lo haríamos como si iniciamos sesión por primera vez en la app, debemos añadir el número de teléfono del nuevo perfil de WhatsApp.

por primera vez en la app, debemos añadir el número de teléfono del nuevo perfil de WhatsApp. Para ello no es necesario que nuestro teléfono sea dual SIM, ni tener la tarjeta de forma física en el teléfono, tan solo introducir el número en cuestión.

Completados los pasos que nos indica el asistente, podemos crear una copia de seguridad de los mensajes y el contenido de la cuenta. Siempre y cuando lo hayamos preparado con anterioridad. Una vez, hemos configurado la nueva cuenta, ya podremos hacer uso de ella. Por lo que, en cada momento, podemos elegir la cuenta que vamos a gestionar. Al mismo tiempo recibiremos las notificaciones de ambas y podemos atenderlas y gestionarlas tal y como hacemos habitualmente con una sola cuenta.

Algo similar a como funcionan otras aplicaciones de Meta que disponen de esta funcionalidad, que permite a través de su interfaz elegir la cuenta y cambiar de perfil de una forma rápida y sencilla. De manera que podemos olvidarnos de llevar dos teléfonos para chatear con nuestros contactos, pues ya no es necesario. Por el momento esta opción solo está disponible en la versión para móvil, aunque si usamos otros dispositivos con conexión a internet y versión de escritorio, podemos usar un sencillo truco, que consiste en iniciar sesión en una cuenta en la versión de escritorio y paralelamente hacerlo en la versión web con la otra cuenta.