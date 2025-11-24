Novedades de Spotify para exprimir tus listas de reproducción

Una de las grandes revoluciones ha sido la música en streaming, tener a nuestra disposición millones de canciones que nos acompañan a todas partes. Seleccionar los temas y crear listas de reproducción y compartirlos con nuestros familiares y amigos. A continuación, te damos algunos consejos para sacarle el mayor partido a tus listas de reproducción.

Todo lo que puedes hacer con tus listas de reproducción

Son muchos los servicios de música a los que podemos acceder, uno de los más populares es Spotify. Dependiendo de si hacemos uso de su versión gratuita o bajo suscripción, son diferentes las opciones que nos ofrece a la hora de gestionar nuestras listas de reproducción.

Carátulas personalizadas en Spotify | spotify

Cuando comenzamos a usar Spotify, después de hacer uso de otros servicios de música en streaming, si no queremos perder nuestras listas de reproducción tenemos la opción de migrarlas al nuevo servicio. Esto es posible, ya que Spotify integra una nueva funcionalidad conocida como TuneMyMusic, disponible en la versión móvil. Está en pleno despliegue, y muy pronto estará disponible para todos los usuarios. A través de esta podemos transferir las listas directamente a la biblioteca. Desde la biblioteca, podremos “importar tu música” eligiendo el servicio del que queremos transferir las listas.

Al transferir nuestras listas de reproducción no solo recuperamos todo el trabajo de recopilar nuestros temas preferidos, sino que además Spotify usa el contenido de estas para aprender de tus gustos y preferencias, para ofrecerte sugerencias a través de listas personalizadas como las listas del día o el radar de lanzamientos. Para que no te pierdas ninguna novedad de tus artistas preferidos e incluso encontrar nuevos artistas que te puedan gustar.

Una vez que tenemos nuestras listas creadas podemos imprimir nuestra personalidad en ellas, ya que tenemos la opción de personalizarlas. Una de las opciones de personalización más interesantes es la que permite diseñar nuestras propias carátulas e incluso invitar a otros usuarios a colaborar en nuestras listas compartiéndolas. Al mismo tiempo, podemos crear nuestras propias transiciones entre temas e incluso aplicar filtros inteligentes. Una opción de la que disponen los usuarios Premium.

Compartir es vivir y lo mismo sucede con la música, a través de la app de Mensajes, podrás compartir con tus amigos tus listas al mismo tiempo que podrás chatear y cambiar impresiones. Al mismo tiempo que los usuarios Premium, incluso pueden iniciar una sesión de escucha en tiempo real con Jam.

Por último, y no menos importante, los usuarios más exigentes, podrán disfrutar de sus canciones preferidas con el mejor sonido con LossLess. Aunque para ello debemos estar suscritos como usuario Premium. Aunque no son las únicas opciones que nos ofrece la app, también podemos compartir solo las listas que nosotros queramos, ya que podemos elegir que estas sean públicas, por defecto o privadas a las que solo tendremos acceso nosotros. Así como descargarlas y tener acceso a ellas aunque no tengamos conexión.