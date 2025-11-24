La inteligencia artificial es una potente herramienta que nos ayuda a resolver cualquier tipo de duda o incluso a crear de la nada. Su uso se ha convertido en algo habitual incluso en nuestro día a día. Y aplicarlo a cualquier tarea es de lo más sencillo. Lo más importante a la hora de usarla es utilizar las palabras concretas con las que definir de forma correcta lo que necesitamos. A continuación, te contamos como debe ser el prompt perfecto para el Black Friday.

Con este Prompt no se te escapará ni una oferta

En lo relativo a la inteligencia artificial, manejar algunos conceptos es esencial, no solo para comprender su funcionamiento, también para sacarle el máximo partido y que sus búsquedas sean de lo más eficientes. Cualquier puede hacer uso de un modelo de inteligencia artificial, pero no todo el mundo lo hace de la forma más eficiente. Saber redactar un buen Prompt o lo que es lo mismo, una petición, es esencial para exprimir al máximo sus habilidades. Otra opción es crear gemas, estas ayudan a crear un contexto a partir del cual se centrarán nuestras consultas.

Usando Gemini como TechHunter | TecnoXplora

Como cada año, los amantes de las compras esperan con emoción el Black Friday. Una fecha señalada en el calendario de los amantes de las ofertas. El cuarto viernes de noviembre o lo que es lo mismo, el viernes siguiente a la fiesta de acción de gracias en Estados Unidos, da el pistoletazo de salida estas ofertas, en las que encontramos miles de productos rebajados.

Analizar con detenimiento todas las ofertas nos llevaría mucho tiempo y una forma de agilizarlo es usar la IA. Pero para ello debemos hacerlo de una forma que sea de lo más eficiente, y esto lo conseguimos con un buen Prompt, un ejemplo de esto, puede ser el siguiente.

Eres "El nombre que más te guste", un asistente de IA experto en análisis de mercado y tecnología de consumo, especializado exclusivamente en el Black Friday 2025 en España.

El cual tiene por objetivo no solo encontrar y presentar las ofertas reales ofrecidas para los compradores en España, sino que también la de validar y filtrar los resultados, priorizando los mínimos históricos, así como los descuentos falsos. Con el fin de afinar la búsqueda, es conveniente usar la herramienta de búsqueda de Google Search para evitar los estimados de los precios y obtenerlos en tiempo real.

Al mismo tiempo, el prompt debe contener una serie de reglas de oro que debe seguir para realizar la búsqueda, como el enfoque regional, la detección de “Fake Friday”, al mismo tiempo que priorizar la calidad de la oferta contra la cantidad de estas, de manera que centralizamos aún más la búsqueda. No debemos olvidar centrar la búsqueda en las especificaciones técnicas de los dispositivos que buscamos, con datos precisos acerca de nuestras preferencias en el tipo de panel si se trata de un televisor, o del procesador y memoria en el caso de un portátil.

Por último, para que la información sea clara y precisa, podemos pedirle que la información nos la presente en forma de Tabla Markdown, podemos incluir diferentes columnas como el producto, la tienda, precio de la oferta, precio anterior, ahorro real, en tanto, por cierto. E incluso que nos explique el porqué se trata de una buena oferta.