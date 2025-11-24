Cómo conectar tu PC con Windows a un Mac fácilmente

Son muchos los usuarios que a diario se encuentran un problema a la hora de intercambiar archivos entre ordenadores con diferentes sistemas. La incompatibilidad de Windows con los sistemas operativos de Apple es conocida por todos los usuarios. Aunque es una barrera fácil de derribar con la ayuda de esta aplicación.

Conecta un portátil con MacOS con uno con Windows

Hasta ahora, compartir archivos entre dos ordenadores con diferentes sistemas operativos, puede convertirse en una tarea titánica. Para ello nos vemos obligados o bien a usar el correo electrónico y servicios de almacenamiento en la nube. O copiar la información en una memoria externa. Un problema que se resuelve fácilmente instalando una aplicación.

Enviando archivos | kde connect

Se trata de KDE Connect una app que permite conectar varios dispositivos, el cual utiliza un protocolo distinto a los que estamos acostumbrados a usar cuando se trata de dispositivos domésticos. La app no solo sirve para conectar ordenadores, también es compatible con otros sistemas y dispositivos como teléfonos móviles. Para que funcione correctamente, ambos dispositivos han de estar conectados a la misma red al mismo tiempo que debe estar instalada en ambos dispositivos.

Por lo que, en caso de conectar dos ordenadores, tendremos que descargar la app en Mac OS desde la tienda de aplicaciones de Apple. Y en el caso de Windows lo haremos desde la tienda de app de aplicaciones o desde la web de la propia aplicación, eligiendo el sistema de nuestro dispositivo.

Una vez instalado en ambos, abrimos la app en ambos y desde cualquiera de ellos ir al menú “actualizar dispositivos”

Al hacerlo aparece un listado con todos los dispositivos compatibles en los que hayamos instalado la app.

en los que hayamos instalado la app. Elegimos el dispositivo en cuestión y establecemos la comunicación.

De manera que ya podemos intercambiar documentos entre ambos dispositivos. Además de esta funcionalidad, permite compartir el portapapeles, tan sencillo como copiar una información y que esta aparezca disponible de forma automática en el otro. Lista para pagarla donde necesitemos.

Otra funcionalidad de lo más interesante es la de controlar el volumen de los diferentes dispositivos conectados. Gestionando desde uno solo el control de volumen. Del mismo modo que podemos hacer lo propio con el control de las presentaciones de PowerPoint. Algo muy útil para aquellos usuarios que tienen que mostrar su trabajo. Desde un ordenador tenemos la opción de pulsar las teclas de avance y retroceso, para cambiar de diapositiva.

Aunque tiene algunas limitaciones, ya que la versión para Mac está en pruebas y no cuenta con tantas opciones como la copia de Windows, por lo que la comunicación no es tan bidireccional como puede parecer. Una app que se encuentra en pleno desarrollo y que en el futuro será mucho más versátil y podremos intercambiar archivos entre los dispositivos de una forma fluida y sin complicación. Para conocer el alcance de las funcionalidades de la app, es necesario probar la compatibilidad con otros equipos con sistemas operativos como Linux o Android y ver cómo se comporta, por lo que no debemos desechar su uso.