WhatsApp: así puedes reservar tu nombre de usuario exclusivo

Como toda aplicación que se precie la app de mensajería de Meta se encuentra en constante evolución. Siempre tratando de mantener el equilibrio entre la seguridad y la comodidad. Y es por ello que esta se encuentra en pleno despliegue de una nueva y revolucionaria función que cambiará el modo en el que interactuamos dentro de la plataforma. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de los nombres de usuarios.

Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Una nueva funcionalidad cuyo principal cometido es la de proteger nuestros datos personales, para poder entablar una conversación. Hasta ahora para contactar con una persona, era necesario intercambiar nuestro número de teléfono. Algo que para algunas personas supone un problema con la privacidad. Sobre todo, en entornos comerciales en los que no sabemos dónde van a ir a parar nuestros datos.

Reservando usuario en whatsApp | TecnoXplora

Y es por ello que tras muchos años con este dilema los nombres de usuarios llegan para solucionar este problema. Estos se convertirán en un identificador único de nuestra cuenta, el cual de forma personalizada sustituirá al número de teléfono en este cometido. De manera que una vez que esté activa, el número de teléfono quedará oculto para desconocidos y completamente privado.

Con lo que WhatsApp integra una capa extra de seguridad, al darnos la posibilidad además de añadir un Pin o clave de acceso. Así puedes controlar quién tiene permitido iniciar una conversación contigo a través del uso de nombre de usuario, lo que reducirá el spam y los contactos no deseados.

Una funcionalidad que poco a poco irá llegando a todos los usuarios a nivel mundial y de forma gradual. Para ello, la plataforma ha habilitado un sistema de reserva de nombre anticipado dentro de su interfaz. Así es como podemos reservar nuestro próximo nombre de usuario.

Si estás entre los primeros afortunados, en la parte superior de los chats encontrarás el banner con el aviso, a través del cual podrás acceder al proceso de reserva.

Pulsa sobre la invitación . Al hacerlo, tendremos acceso a una nueva pantalla en la que encontramos los detalles acerca de los beneficios de privacidad de esta.

. Al hacerlo, tendremos acceso a una nueva pantalla en la que encontramos los detalles acerca de los beneficios de privacidad de esta. Con toda esta información clara, ya podemos pulsar sobre el botón “crear nombre de usuario”

A partir de ahora tenemos dos opciones, vincular o personalizar nuestra identidad.

De manera que tenemos la opción de usar el mismo nombre que tenemos en otras de las aplicaciones de Meta como Instagram o Facebook. O tienes la opción de escribir un nuevo nombre de usuario.

como Instagram o Facebook. O tienes la opción de escribir un nuevo nombre de usuario. Una vez hemos elegido el nombre que queremos usar, solo tenemos que confirmar la operación.

Si se ha realizado correctamente obtendremos un mensaje en el que el nombre seleccionado aparecerá junto con el símbolo @.

Una vez, reservado nuestro nombre, este quedará bloqueado y ningún otro usuario podrá hacer uso de este. A la espera de que la funcionalidad esté disponible para su uso. Momento a partir del cual solo tendremos que compartir @usuario para entablar una conversación sin necesidad de dar nuestro número de teléfono.