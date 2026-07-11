WhatsApp: así de sencillo es crear imágenes con la IA de Meta

Son muchas las aplicaciones cuya integración con la inteligencia artificial es total, esta nos permite analizar textos, hacer resúmenes e incluso generar respuestas a nuestros mensajes. Además, tenemos la opción de crear imágenes, como es el caso de WhatsApp. A continuación, te contamos cómo generar imágenes con IA sin salir de la aplicación de mensajería instantánea.

Crea imágenes con la inteligencia artificial de Meta sin salir de WhatsApp

Una integración muy esperada por los usuarios es la de la inteligencia artificial de Meta en su app de mensajería. Algo que por fin ha sucedido y con la cual podemos crear las imágenes o gif perfectos para compartirlos con nuestros contactos. Una nueva función que solo está disponible en la última versión de la app, para dispositivos compatibles. Su funcionamiento es de lo más sencillo, solo tenemos que acceder a la app y abrir el chat donde queremos compartirlo.

Generando imagen IA WhatsApp | TecnoXplora

En la barra de mensaje, pulsa el botón adjuntar .

. Algo que solemos hacer cuando queremos enviar una foto de la galería, compartir la ubicación o hacer una encuesta entre otras cosas.

Ahora además tenemos una nueva opción “imágenes de iA”. Pulsa sobre esta, para iniciar el proceso.

Pulsa sobre esta, para iniciar el proceso. Al hacerlo, accedemos a un nuevo menú, en el que encontramos diferentes opciones como “crear imagen” o “editar foto”- Además de una serie de sugerencias de imágenes ya generadas.

Además de una serie de sugerencias de imágenes ya generadas. Para generar una imagen nueva y personalizada, pulsa el botón “ crear ” y escribe el Prompt. Contra más detalles le demos, más preciso será el resultado.

” y Contra más detalles le demos, más preciso será el resultado. Podemos realizar cambios en las imágenes sugeridas hasta obtener el resultado perfecto.

Una vez tenemos lista la petición, pulsa el botón generar y la imagen ya estará lista para compartirla.

y la imagen ya estará lista para compartirla. Toca sobre el botón “enviar” para enviarla directamente en el chat.

Todas las imágenes generadas presentan una pequeña marca de agua, con la cual podemos confirmar la autoría de la misma por parte Meta IA.

Para obtener los mejores resultados, todo depende de la calidad del prompt, por lo que es aconsejable ser minucioso a la hora de darle todos los detalles acerca del color, la iluminación o el estilo que queremos usar. Nuestra creatividad no tiene límites y podemos exprimir al máximo todos los recursos de la IA. Y lo más importante asegúrate de que la app está actualizada con la última versión.

WhatsApp se ha convertido en algo más que una simple app de mensajería. Además de mantenernos al tanto de todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos dar rienda a nuestra imaginación con las creación de imágenes instantáneas directamente desde nuestro teléfono.