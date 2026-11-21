Windows es el sistema operativo más popular del planeta, y parte de su mérito se debe a la gran cantidad de funciones que ofrece esta solución de Microsoft. Pero, seamos sinceros, el SO de los de Redmond no está exento de errores, y algunas de sus funciones no nos acaban de gustar. Y hay muchos usuarios que querrían desactivar las sugerencias del menú de inicio de Windows 11.

Si bien es cierto que el menú de inicio de Windows 11 es uno de esos apartados del sistema operativo que utilizamos constantemente, también es una realidad que Microsoft aprovecha este espacio para mostrar diferentes recomendaciones y sugerencias. Por suerte, podemos desactivar las sugerencias del menú de inicio de Windows 11 de forma muy sencilla.

Por ejemplo, Windows 11 puede utilizar la sección de recomendaciones para enseñarte archivos abiertos recientemente, aplicaciones nuevas, consejos, accesos relacionados con tu actividad y otras sugerencias. Puede ser útil en algunos casos, pero también termina ocupando un espacio que podrías aprovechar mejor. Y a más de uno no nos gusta nada esta función.

Pero, como te hemos dicho, Microsoft permite reducir buena parte de estas recomendaciones desde la propia configuración de Windows 11 y hacerlo apenas te llevará unos segundos. Además, y como podrás imaginar, el proceso es completamente reversible, por lo que no tendrás que preocuparte por nada si en un futuro cambias de opinión.

Cómo desactivar las sugerencias del menú de inicio de Windows 11

Como te hemos dicho, el proceso es muy sencillo y solo tienes que seguir estos pasos para poder desactivar las sugerencias del menú de inicio de Windows 11. Una vez realizados estos cambios, Windows 11 dejará de utilizar buena parte del menú de inicio para enseñarte este tipo de contenido.

¿Tienes que reinstalar Windows 11? Muy pronto será más fácil que nunca | Windows 11

Pulsa Windows + I para abrir la aplicación de Configuración.

Entra en el apartado Personalización.

Pulsa sobre Inicio.

Busca las diferentes opciones relacionadas con recomendaciones y sugerencias.

Desactiva Mostrar recomendaciones de consejos, accesos directos, nuevas aplicaciones y mucho más.

Si quieres limpiar todavía más esta zona, también puedes desactivar las opciones para mostrar aplicaciones añadidas recientemente, aplicaciones más usadas y archivos recomendados en Inicio, el Explorador de archivos y las listas de accesos directos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que desactivar estas opciones no siempre elimina por completo la sección Recomendaciones del menú de inicio. Dependiendo de la versión de Windows 11, el espacio puede seguir apareciendo aunque tenga mucho menos contenido.

En cualquier caso, apenas tardarás unos segundos en cambiarlo y siempre puedes volver a Configuración > Personalización > Inicio para activar nuevamente cualquiera de estas funciones si echas de menos alguna recomendación.