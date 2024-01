WhatsApp: así puedes conservar un mensaje temporal de grupo

Está claro a estas alturas que la forma de comunicarnos ha cambiado. Las aplicaciones de mensajería se han convertido en las reinas de la comunicación por encima de las llamadas telefónicas, es por ello que están en constante evolución. Están en constante evolución incorporando funciones que nos hacen mucho más intuitivo su uso como la que te contamos a continuación.

Guarda los mensajes temporales

Una de las más populares sigue siendo WhatsApp a pesar de los cambios en sus políticas de privacidad, que no han estado exentas de polémica en el pasado. Millones de usuarios envían mensajes a diario a través de sus chats. Pero no todos se conservan y guardan a parte de los que borramos de forma deliberada están los que tienen fecha de caducidad y se eliminan pasado determinado tiempo. Aunque ahora podemos cambiar de opinión y decidir si finalmente queremos conservarlos o no. Te contamos cómo.

Mensajes temporales | TecnoXplora

Los mensajes temporales no son nuevos, desde hace mucho tiempo están a nuestra disposición, aunque no son lo que usamos con mayor frecuencia. Como su nombre indica no permanecen, no se guardan, transcurrido su tiempo de vida, desaparecen sin dejar huella y nadie puede recuperarlos. Una vez que los creamos no había forma de evitar que borraran. Algo que era así hasta ahora, en la nueva actualización de la app, han incorporado una nueva función la cual permite cambiar de idea. Para qué tener acceso a esta nueva función es necesario tener activados los mensajes temporales en nuestros WhatsApp, de otra forma no podremos ni siquiera enviarlos.

A partir de ahora cualquier usuario puede guardar estos mensajes, pero solo el propietario del mismo, es decir la persona que lo envió tiene potestad de decidir si se conserva o no el mensaje. De manera que si decidimos conservarlos cualquier usuario podrá verlos ya que no desaparecen.

Para conservar un mensaje temporal, mantén pulsado sobre el mensaje unos segundos hasta que en la parte superior de la pantalla aparezca un nuevo menú.

unos segundos hasta que en la parte superior de la pantalla aparezca un nuevo menú. Aquí pulsa sobre el icono de marcados para fijar el mensaje para consérvalo.

para consérvalo. En el caso de que sea un mensaje de otro usuario será esté es que tenga la potestad de finalmente conservar o no el mensaje . Pulsando también este botón.

. Pulsando también este botón. Solo podemos fijar para que no se eliminen nuestros propios de mensajes. De manera que una vez concluido el tiempo estipulado no se eliminarán de forma automática. Al contrario de lo que sucederá si fijamos un mensaje de otro usuario y este no lo quiere conservar, inevitablemente este sí que se borrará.

El resto de los mensajes enviados, mientras que los mensajes temporales estén activados, que no queramos conservar desaparecerán a no ser que antes de esto desactivamos el modo. De esta forma no se eliminará ningún mensaje. Estos mensajes son la mejor forma de que no quede ni rastro de nuestras conversaciones transcurrido un tiempo, ya que si borramos un mensaje de un chat aunque ya no tengamos acceso de primeras. Sabremos que se envió un mensaje que ya no está disponible.