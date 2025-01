WhatsApp: así puedes bloquear mensajes de desconocidos

Las aplicaciones de mensajería instantánea son muy populares entre los usuarios por su facilidad de uso y versatilidad. Algo que también es muy valorado por los ciberdelincuentes, que cada vez las utilizan más para sus prácticas fraudulentas. Aunque existen algunas fórmulas para evitar que contacten con nosotros, te contamos cómo.

Bloquea los mensajes de desconocidos

Una solución de comunicación rápida y segura, aunque también puede convertirse en la puerta de entrada de mensajes y llamadas de estos estafadores. Aunque cada vez son más conocidos sus métodos gracias a las campañas de difusión y ciberseguridad, todavía son muchos los usuarios que caen en la trampa.

Ajustes de privacidad en WhatsApp | TEcnoXplora

A través de mensajes y llamadas de diversa índole, intentan recopilar información e incluso pedirnos el pago de dinero para diferentes fines. Una de las prioridades, es saber identificar este tipo de estafa, pero si además no queremos que nos molesten, podemos optar por llevar una serie de ajustes en nuestro teléfono. Cómo bloquear los mensajes de cuentas desconocidas o incluso la entrada de llamadas de números que no están en nuestra agenda. Para ello abre la app, y sigue los siguientes pasos:

Desde la pantalla principal de la aplicación, pulsa sobre el icono de los tres puntos en la parte superior de la misma.

En el menú emergente, selecciona la opción “ ajustes ”

” Entre las diferentes opciones, pulsa sobre “ Privacidad ”

” Donde encontramos varios ajustes que debemos realizar.

Uno de los primeros es restringir quién puede incluirnos en grupos .

. Al pulsar sobre este aparecen varias opciones, para limitar quién puede añadirnos a un grupo, elige “mis contactos” o “mis contactos, excepto” , añadiendo los contactos que no quieres que te añadan a grupos.

, añadiendo los contactos que no quieres que te añadan a grupos. A continuación, desliza el menú hacia abajo, hasta encontrar “ avanzada ”, donde encontramos varias opciones de privacidad y de seguridad, en este apartado tenemos:

”, donde encontramos varias opciones de privacidad y de seguridad, en este apartado tenemos: Bloquear mensajes de cuentas desconocidas, activando este ajuste, de forma automática se bloquearán los mensajes de aquellas cuentas que no tengamos entre nuestros contactos. Esto sucede si estos mensajes exceden un determinado número, por lo que es probable que, aun habiendo activado la opción, sigamos recibiendo alguno, que tendremos que bloquear de forma manual.

activando este ajuste, de forma automática se bloquearán los mensajes de aquellas cuentas que no tengamos entre nuestros contactos. Esto sucede si estos mensajes exceden un determinado número, por lo que es probable que, aun habiendo activado la opción, sigamos recibiendo alguno, que tendremos que bloquear de forma manual. Proteger la IP en las llamadas , con la activación de esta opción evitamos que puedan conocer la ubicación desde la que realizamos nuestras llamadas. Aunque puede que este ajuste afecta a la calidad de las llamadas.

, con la activación de esta opción evitamos que puedan conocer la ubicación desde la que realizamos nuestras llamadas. Aunque puede que este ajuste afecta a la calidad de las llamadas. Desactivar vista previa de enlaces, esto ayuda a evitar que los sitios web de terceros puedan conocer y rastrear nuestra dirección IP, de manera que no crearan vistas previas de los enlaces que compartas.

Unos ajustes que contribuyen a nuestra seguridad y privacidad, algo muy importante en los tiempos que corren. Y en los que nos encontramos cada vez con más frecuencia, con métodos más sofisticados para intentar estafarnos o hacer son nuestros datos. Ninguna de estas medidas es infalible para hacer frente a la creatividad de los deficientes, es por ello que siempre debemos estar atentos y no bajar la guarda, desconfiando de cualquier comunicación que no venga de un contacto conocido y sobre todo, no compartiendo información sensible, ni abriendo ningún enlace que no hayamos verificado previamente.