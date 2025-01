WhatsApp ya trabaja en llevar a los iPhone una de sus mejores funciones de Android

Aunque de momento muchos de nosotros no hemos podido utilizarla, hay una función de WhatsApp para Android que sin duda marca la diferencia, y que cuando esté disponible para todos será una de las más útiles. Y es que la versión del sistema operativo de Google permite contar con varias cuentas en el mismo dispositivo. De esta forma puedes chatear desde distintas identidades y diferentes salas de chat, con un usuario diferente. Esto de momento es algo que está para algunos usuarios de la beta de Android, pero pocos, y parece que ahora va a dar el salto a otro sistema operativo.

Llegará a los iPhone pronto

Y es que desde WabetaInfo, el sitio especializado en escudriñar las versiones beta de WhatsApp, se han topado con esta nueva funcionalidad para los usuarios de la beta de iOS. Y es que parece que ya están desarrollándola para poder llevarla a los iPhone, tal y como han podido comprobar en la versión beta para el sistema operativo de Apple. Para ilustrar esta novedad han compartido una captura de pantalla, donde puede verse una ventana emergente bastante reveladora.

Concretamente en esa ventana podemos leer que nos piden confirmación para cambiar de usuario, y nos advierten de que podríamos tener que reiniciar la app en caso de cambiar de usuario. Una de las principales novedades que han podido apreciar desde este sitio web en la beta de iOS, es que esta funcionalidad no estaría limitada solo a empresas, sino que cualquier usuario podría contar con varias cuentas activas en su app de WhatsApp en el iPhone.

De momento parece que se podría contar con dos cuentas simultáneas, una en calidad de principal y la otra de complementaria. Se podrá configurar directamente como una cuenta totalmente nueva, como cuando iniciamos por primera vez la app, o escaneando un código QR de otra cuenta nuestra para poder agregarla a nuestro móvil. Como sabéis, actualmente se puede mantener activa la sesión en diferentes smartphones, tabletas y ordenadores, algo que sin duda supuso un gran avance para muchos.

En este caso las cosas serían aún más interesantes, al poder utilizar dos cuentas en el mismo móvil, y, por tanto, no tener que andar con dos smartphones para poder gestionarlas. Esto es algo realmente útil para empresas que manejen muchas cuentas a la vez, aunque como decimos, parece que es algo que irá llegando a todos. Esta prueba de Apple se está desarrollando en la versión 25.2.10.70 de WhatsApp para iOS.

De momento esta función no parece precisamente activa para todos los usuarios de la beta de iOS, y se puede acceder a ella desde el código, ya que, aunque ya se encuentra en él, no está activa. Desde luego una función que junto a la de poder chatear con otras apps de mensajería desde la sala de chats de WhatsApp, será de las más trascendentes que conozcamos sobre esta app a lo largo de todo 2025, no tenemos la menor duda. Y esperamos que llegue en la primera mitad del año, teniendo en cuenta que ya está en el código.