Cómo saber si alguien ha guardado tu número en WhatsApp

Si alguna vez has querido saber si alguien te había agregado a contactos en WhatsApp, pero no lograbas dar con la función que te lo decía, se debe a que la aplicación popular de mensajería no cuenta con ninguna para poder obtener esta información, pero existe un método sencillo para poder saberlo.

El truco se encuentra en la función de difusión, si quieres descubrir quién te ha guardado en WhatsApp sigue estos pasos:

En primer lugar, deberás acceder a la función de difusión. Si tu dispositivo es un Android, abrirás WhatsApp y pulsarás sobre los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha, y ahí seleccionarás Nueva Difusión. Si por el contrario eres de iPhone, dentro de la aplicación irás a Chats, y pulsarás sobre Listas de difusión, que se encuentra en la parte superior, y seleccionarás la opción Nueva Lista.

Tras esto deberás seleccionar los contactos que te interesa saber si te han agregado, y siempre agrega otro contacto el cuál sepas con certeza que te ha guardado. Una vez todo esto listo, es hora de mandar un mensaje. Este deberá ser genérico, como, por ejemplo, Hola, ¿Cómo estás?

Ahora será el momento de conocer si te han guardado en sus contactos o no mediante las confirmaciones de lectura. Una vez pasado un rato de haber mandado el mensaje deberás revisar las mismas, y las marcas que te salgan te revelarán esta información. Los significados de cada marca son:

Dos marcas grises: el mensaje fue entregado.

el mensaje fue entregado. Dos marcas azules: el mensaje fue leído.

el mensaje fue leído. Una sola marca gris: el mensaje no se entregó, lo que podría ser un indicador de que el contacto no tiene tu número guardado.

Este método no es infalible, ya que la falta de internet del destinatario, sus configuraciones de privacidad o que no use especialmente WhatsApp pueden dar el resultado de una única marca gris. Aun así, el truco podrá orientarnos y ayudarnos a conocer si hemos sido agregados por una persona en particular.