Whatsapp: así puedes añadir a tu perfil enlaces de tus redes sociales

La integración de las aplicaciones de Meta es cada vez mayor y es por ello, que desde la app de mensajería instantánea podemos añadir accesos directos a nuestras redes sociales. De manera que quien visite nuestro perfil de WhatsApp, también podrá hacer lo propio con nuestros perfiles en redes. Te contamos cómo.

Tus perfiles en redes más accesibles desde WhatsApp

La app está en constante desarrollo y es por ello que casi a diario encontramos nuevas funcionalidades. En este caso esta nueva función la encontramos en WhatsApp, la app de mensajería de Meta. Está al igual que Instagram, es muy popular entre los usuarios. En su propósito de conectar las aplicaciones y facilitar el contacto entre sus usuarios, sus desarrolladores han implementado una nueva opción de configuración a través de la cual podemos añadir enlaces directos a nuestras cuentas en redes sociales. Por el momento esto funciona con Instagram, para ello solo tienes que seguir los siguientes pasos.

Compartiendo enlace en WhatsApp | TecnoXplora

Desde la app de mensajería, pulsa en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha para desplegar el menú emergente.

En las opciones disponibles, selecciona “ ajustes ”

” De esta forma accedemos tanto a los de la app como a los de nuestro perfil.

Pulsa sobre el perfil de usuario, para seguir el proceso.

En la parte inferior encontramos la opción “ enlaces ”

” Desde aquí, añadiremos nuestro perfil o perfiles en redes.

Pulsa en el icono “+” junto a Instagram.

junto a Instagram. A continuación, introduce tu nombre de usuario y pulsa guardar.

y pulsa guardar. De manera que cuando, alguno de tus contactos, consulte tu información de contacto, Aparecerá el enlace que nos llevará hasta su perfil en Instagram

Una forma rápida y sencilla de compartir nuestra información.

Aunque siempre podemos elegir el grado de privacidad de la información y elegir quién tendrá acceso a esta información. Para ello, pulsa en “ajustes de privacidad” para elegir entre las diferentes opciones.

y elegir quién tendrá acceso a esta información. Para ello, pulsa en “ajustes de privacidad” para elegir entre las diferentes opciones. Por un lado, tenemos “ todos ”, que implica que cualquiera podrá acceder a nuestro perfil sin restricciones.

”, que implica que cualquiera podrá acceder a nuestro perfil sin restricciones. Mis contactos , limita el acceso solo aquellos usuarios que tengamos registrados en nuestra agenda.

, limita el acceso solo aquellos usuarios que tengamos registrados en nuestra agenda. Mis contactos, excepto… nos da la opción de restringir aún más quién puede acceder, de manera que podemos marcar aquellos contactos, que no queremos que tengan acceso al perfil.

nos da la opción de restringir aún más quién puede acceder, de manera que podemos marcar aquellos contactos, que no queremos que tengan acceso al perfil. Por último, tenemos la opción de nadie, que implica que ningún usuario salvo nosotros tengamos acceso a esta información.

Aunque por el momento, solo podemos incluir nuestras cuentas de Instagram, es posible que en futuro Meta opte por incluir enlaces a otras redes y otros servicios. Lo que servirá incluso como carta de presentación para los nuevos contactos. De manera que nuestros perfiles en redes serán mucho más accesibles para el resto de usuarios. Son muchas las funcionalidades que comparten las distintas plataformas de Meta, el objetivo a largo plazo es que esta sea total y que podamos interactuar entre ellas independientemente de en el cual nos encontramos. Algo que para lo que aún queda bastante.