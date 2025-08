WhatsApp: pronto podrás chatear con otros usuarios que no usen la app

Chatear en WhatsApp es algo que hacemos habitualmente varias veces a lo largo del día. Y es que en gran parte, la mayoría de las personas que nos rodean, por lo menos en España, cuentan con esta popular app de Meta. Por eso es habitual que cualquier persona que nos contacta, si no lo hace a través del teléfono tradicional, lo haga desde WhatsApp, aunque no todos se han plegado a esta aplicación, y o bien utilizan otras alternativas. Aunque ahora se abre otra vía, que acabamos de conocer, y que apunta a un uso completamente libre de la aplicación de mensajería.

Mensajes con quienes no tienen WhatsApp instalado

Eso es precisamente con lo que está trabajando ahora la app de Meta, con una funcionalidad que permite a los usuarios chatear no solo con quien tienen la app instalada, sino también con quien no forman parte de WhatsApp. Una vez más esta función la hemos conocido gracias a WabetaInfo, la web especializada en novedades de la app de mensajería, que suele avanzar todas las funciones que llegan a la app meses antes de que lleguen a todos los usuarios.

En este caso han compartido una captura de pantalla bastante reveladora en este aspecto. Y es que como vemos, en la ventana emergente, donde se advierte de que no se puede enviar multimedia, vemos un mensaje que dice que esta función no está permitida en los chats de invitados. Esto sugiere que habrá chats de usuarios que no formen parte directamente de WhatsApp, la app de mensajería, y que aun así podrán enviar mensajes a aquellos usuarios que sí formen parte de la app de Meta.

Por tanto, aunque no tengamos una cuenta de WhatsApp, será posible enviar mensajes e interactuar con quienes sí tienen la app, aunque como vemos con ciertas limitaciones, ya que parece que más allá del texto no será posible enviar nada. Y esta función será diferente de la que ya conocimos como chats de terceros, que como sabéis, permite chatear desde terceras apps, como pueden ser otras de mensajería, con usuarios de WhatsApp, algo a lo que ha obligado la Unión Europea para mejorar la interoperabilidad de los distintos usuarios, sobre todo por el iMessage de Apple.

Según explican en WabetaInfo, los usuarios de WhatsApp deberán enviar una invitación a las personas con las que quieren chatear, y que nunca hayan utilizado la app. Una vez que reciban esa invitación, podrán acceder a la sala de chat de invitado de forma temporal. de tal forma, que podrá chatear con esa persona durante un determinado intervalo de tiempo, sin implicar que haya que identificarse o tener cuenta. Y muy importante, estos chats se desarrollarán exclusivamente dentro del ecosistema de WhatsApp.

Desde luego puede ser una función genial para cuando necesitamos hablar con terceras personas y no queremos que estas tengan nuestro teléfono o una interacción directa en la app de mensajería que implique conocer nuestros detalles como usuarios, y sobre todo, tener acceso directo a nosotros mediante un chat directo. Algo perfecto cuando, por ejemplo, tenemos que contactar con profesionales que nos hagan trabajos puntuales, o contactar con personas con las que no volveremos a hablar, por ejemplo, a alguien a quien compramos algo de segunda mano. Esta función se ha dejado ver en la versión 2.25.22.13 de WhatsApp para Android.