Así va a mejorar Siri con la llegada de Gemini a su núcleo de IA

Una de las quejas de los usuarios en cuanto al asistente de voz de Apple es el estancamiento del mismo, mientras el resto avanza a pasos agigantados. En los últimos días, a muchos les ha sorprendido la noticia de la llegada de Google Gemini a iOS, lo cual supondría el inicio de una nueva era para Siri.

Así cambiará Siri con la llegada de Gemini

Una colaboración que no supone una simple actualización de Software, sino un rediseño por completo de toda su ingeniería que implica un cambio en el modo en el que se procesa la información compleja. A continuación, te contamos todos los cambios que sufrirá Siri.

El nuevo Siri con Apple Intelligence | Apple

Hasta ahora el gran obstáculo con el que se encontraba Siri era a la hora de procesar preguntas que requerían de lógico o matices. A partir de ahora con la llegada de Gemini, esto cambia con la integración de un “cerebro secundario”, que ayuda a Siri a interpretar las peticiones y si son demasiado complejas se dirigirá a Gemini. De forma que podemos pedirle que resuma documentos o noticias, e incluso que prepare un viaje, aunque será Gemini el que procese los datos y nos ofrezca los resultados.

Aunque quizás se note más el cambio y las ventajas de esta integración a la hora de usar el ecosistema de Google desde los dispositivos de Apple. Gemini actuará como puente entre el sistema y las apps, de manera que no será necesario abrir las apps. Podremos pedir directamente a Siri que busque un archivo en las apps de Google o que redacte un correo, entre otras cosas.

El modelo de inteligencia artificial de la gran G es nativamente multimodal, lo que implica que es capaz de entender de forma simultánea, audio, imágenes y texto. Una cualidad que quedará presente al implementarlo en la cámara del iPhone, potenciando su uso y permitiendo que al apuntar la cámara, Gemini analice en tiempo real la imagen y Siendo Siri la que nos dé la respuesta. Superando a la búsqueda visual de la que ahora disponían. Aunque su integración será total, no es Apple quien tenga la última palabra en su utilización, ya que será el usuario el que elegirá, si quiere hacer uso de las ventajas que le ofrece Gemini, o preferirá usando la desactualizada Siri, tal y como venía haciendo hasta ahora.

De una forma totalmente transparente y opcional, si decide mejorar sus dispositivos con la ayuda de Google, tendrá que vincular su entrada y autorizar a Siri para consultar con Gemini. Lo que mantiene el estándar de privacidad de Apple para las tareas mundanas y cotidianas, mientras que la IA Google se encarga del conocimiento mundial y de tareas más sofisticadas. Una integración que no viene para sustituir a Siri, sino que implica la fusión de la base del conocimiento y razonamiento de Google, con la interfaz nativa de Apple.