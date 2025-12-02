Deezer se anticipa a Spotify y lanza su Wrapped de 2025

Como sabéis, en estas semanas previas a Navidades, Spotify suele lanzar su Wrapped, que no es otra cosa que un resumen anual de la música que más hemos escuchado. Y no solo eso, está diseñado de tal forma que es perfecto para compartir en redes sociales y presumir, o no, de nuestros gustos musicales. Pues bien, este año Deezer, una de las plataformas de música en streaming Top, se ha anticipado a Spotify y hecho lo propio con su resumen anual. Si eres de los que usa esta potente plataforma, estás de enhorabuena.

Ya tienes disponible My Deezer Year 2025

La plataforma ha lanzado este resumen anual el lunes, por lo que se adelanta así al de sus competidores, al menos de forma oficial, porque como sabéis es posible consultar antes de que se lance cuáles han sido nuestras canciones más escuchadas. Esta nueva función de Deezer se llama My Deezer Year, y nos ofrece una imagen detallada de todo lo que hemos escuchado más este año 2025, y como no, con un aspecto interactivo clave.

La gran novedad del resumen de este año en Deezer es el lenguaje visual de su resumen, que se basa en las comedias románticas tan habituales de esta época del año navideña. Dentro de este contenido que se genera automáticamente por la plataforma para cada usuario, podemos encontrar una serie de capítulos que narran una historia de amor a través de las diferentes estadísticas y canciones destacadas de nuestro año musical.

Este resumen está compuesto por tres capítulos bien diferenciados, el primero nos muestra los nuevos artistas que hemos conocido a lo largo del año, a modo de flechazo. Mientras que el segundo episodio nos muestra a los tres artistas más destacados del año para cada usuario, y se denomina como un triángulo amoroso. El último episodio de esta historia de amor con la música, nos trae los temas que más nos han gustado de todo el año. Y por supuesto, junto a ella podemos acceder a una playlist que nos permitirá revivir el resto del año todos estos temas favoritos.

Como leemos en TechCrunch, de media los usuarios de la plataforma han escuchado 122,8 horas de música en el ámbito mundial, 691 canciones, de una media de 402 artistas y escuchando hasta 357 canciones nuevas a lo largo del año. Este nuevo resumen de Deezer ya está disponible tanto para iOS como para Android en sus respectivas apps. Sin duda el pistoletazo de salida de todos estos resúmenes musicales que seguro se liberan a lo largo de toda esta semana y la que viene para los millones de usuarios que ya escuchan música en streaming. Deezer se caracteriza además por tener uno de los mejores catálogos de música en alta resolución.