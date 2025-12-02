Consejos y sugerencias para planificar vacaciones gracias a la IA

Para muchos la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas ha supuesto una revolución, no solo en lo que a aspectos creativos o a soluciones de trabajo se refiere, también en nuestra vida cotidiana, ayudándonos con tareas tan sencillas como decorar nuestra casa para las fiestas, preparar un viaje o incluso con las compras navideñas. A continuación, te contamos como hacer todas estas tareas de forma más fácil.

Saca más partido a la Inteligencia artificial

Son muchas las herramientas que Google ha puesto a disposición del usuario para hacer que su vida sea mucho más fácil. Ya sea desde nuestros dispositivos móviles o cualquier otro desde el cual tengamos acceso a Gemini. Si necesitas ayuda con los preparativos de las fiestas navideñas, no dudes en contar con la ayuda de las soluciones de inteligencia que nos ofrece Google a través de aplicaciones como Google Fotos, Maps y con las nuevas funciones de Pixel que te contamos a continuación.

App de Google con Gemini | TecnoXplora

Una de las apps que cuenta con muchos recursos basados en la inteligencia artificial es Google Fotos. Para conseguir las fotos de familia perfectas podemos utilizar tanto la función de edición personalizada como la opción “ayúdame a editar” a través de la cual podremos poner y quitar accesorios a nuestro gusto y mejorar el aspecto general de la foto con retoques como mejorar la sonrisa de alguno de los participantes.

Otra de las funciones interesantes es “ask photo” con la cual encontramos las fotos de otros años de una forma rápida y sencilla. Eso permite crear álbumes y libros de recuerdos que podemos compartir y regalar. Además, pulsando sobre la opción “crear”, se genera un video temático con los momentos destacados de forma automática. Si prefieres enviar tarjeta, solo tendrás que proporcionarle los detalles a Gemini, para que de forma automática obtengamos un poema festivo o una infografía.

Google Lens es otra de las aplicaciones que nos servirán de gran ayuda estas necesidades, A través de Nano Banana, solo tienes que sacar una fotografía del espacio que quieras decorar y pedirle inspiración y ver cómo puede quedar con la decoración antes de comprarla.

Durante las fiestas navideñas, por norma general programamos un mayor número de eventos y desplazamientos, por ello es importante organizar y ahorrar tiempo. Para lo que nos será de gran ayuda Google Maps, la app ha integrado Gemini, y ahora permite realizar consultar en vez de búsquedas, Con preguntas naturales de ¿dónde podemos comprar esto y aquello? O incluso que nos haga una ruta para ahorrar tiempo a la hora de realizar todas nuestras compras.

Pero sobre todo donde vamos a ahorrar tiempo es en la búsqueda de regalos, gracias a la inteligencia artificial integrada en el buscador, a través del “modo IA en la búsqueda”. Solo debemos hacer una descripción de la persona a la que va dirigido el regalo, sus gustos, el presupuesto del que disponemos y lo que ya tiene, para pedirle propuestas de regalo que encajen a la perfección y todo en cuestión de segundos.