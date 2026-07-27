Cómo revisar desde el móvil los dispositivos que tienes vinculados a tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp permite utilizar una misma cuenta en varios dispositivos, por lo que puedes tener tus conversaciones abiertas en el ordenador, una tableta e incluso otro móvil. Es una función muy cómoda, ya que puedes utilizar tu cuenta de WhatsApp en todo tipo de equipos, pero hay que tener ojo si te has dejado una sesión abierta.

Por ejemplo, puede que alguna vez hayas iniciado sesión en un ordenador prestado, en el equipo de la oficina o en un portátil que ya no utilizas. Y si se te ha olvidado cerrar sesión, cualquiera que acceda al equipo podrá leer tus conversaciones. Así que, vamos a ver cómo evitar este problema y desvincular dispositivo a tu cuenta de WhatsApp.

Cómo ver los dispositivos vinculados en un móvil Android

En Android, debes abrir WhatsApp y pulsar sobre el icono de los tres puntos verticales que encontrarás en la esquina superior derecha de la pantalla. Dentro del menú desplegable, selecciona la opción Dispositivos vinculados.

Dispositivos vinculados en WhatsApp | TecnoXplora

WhatsApp mostrará todos los navegadores, ordenadores, tabletas o móviles que tienen acceso a tu cuenta. En cada uno aparecerá información que te ayudará a identificarlo, como el tipo de dispositivo, el sistema operativo o el momento de la última actividad.

Cómo comprobarlos desde un iPhone

El proceso es muy parecido en un iPhone, aunque cambia la ubicación del menú. Abre WhatsApp y pulsa en Configuración, situada en la parte inferior derecha de la aplicación. A continuación, entra en Dispositivos vinculados.

Igual que en el caso de Android, en esta pantalla podrás revisar todos los equipos conectados a tu cuenta y comprobar cuándo se utilizaron por última vez. Si tienes varios ordenadores vinculados, presta atención al navegador y al sistema operativo que aparecen en cada sesión para intentar reconocerlos.

Cómo cerrar una sesión de WhatsApp que no reconoces

Cuando encuentres un dispositivo sospechoso, pulsa sobre él dentro del listado. WhatsApp mostrará una ventana con información adicional y la opción Cerrar sesión. Confirma la acción y ese equipo perderá el acceso a tu cuenta.

Este procedimiento también puedes utilizarlo para desconectar ordenadores que ya no tengas, navegadores públicos o dispositivos que hayas vendido. Recuerda que no necesitas acceder físicamente al equipo vinculado, ya que puedes cerrar la sesión a distancia desde el teléfono principal.

Por último, si aparece un dispositivo que no reconoces, es recomendable cerrar la sesión inmediatamente. También te recomendamos activar la verificación en dos pasos desde Ajustes, Cuenta y Verificación en dos pasos. Esta protección añade un PIN que WhatsApp solicitará periódicamente y que dificulta que otra persona registre o configure tu cuenta sin permiso. Es un poco más molesto, pero cuando te acostumbras, te sentirás más seguro que nunca.