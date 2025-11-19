Fire TV de Amazon: el truco para que los diálogos de tus pelis favoritas se escuchen mejor

A menudo, cuando vemos una película o serie, nos encontramos con un problema de sonido, por el cual nos vemos obligados a bajar el sonido cuando lo que escuchamos es música o los efectos de sonido, y subirlo cuando se trata de diálogos. Algo que de forma predeterminada hacen de forma automática algunos dispositivos. Un problema que no nos encontraremos en la app de Prime Video con este nuevo ajuste.

Así es realce de diálogos de Amazon

Una nueva funcionalidad con la que Amazon ha sorprendido a sus usuarios. Esta viene a resolver los problemas de sonido que nos encontramos en algunos contenidos. En los que los diálogos se escuchan a un volumen excesivamente bajo, mientras que los efectos especiales nos atruenan los oídos. Un ajuste con el que podrás disfrutar de tus contenidos preferidos sin estar pendiente del volumen y del mando a distancia.

Con este, lo que se pretende es priorizar las voces frente al ruido de fondo, equilibrando así el sonido, permitiendo un sonido mucho más nítido. Este ajuste permite elegir entre cinco niveles, que podemos seleccionar para encontrar el equilibrio entre efectos, música y voces. Un ajuste que encontramos tanto en la app de Prime Video como en otras apps de streaming, aunque solo en contenidos que sean compatibles con esta nueva funcionalidad. Se trata de una pista de audio adicional y alternativa que podemos seleccionar dentro del contenido.

Su funcionamiento nada tiene que ver con subir el canal central de audio, algo que solemos encontrar en algunos televisores. En esta ocasión sus algoritmos analizaron el audio original, identificando los diálogos y aumentando el volumen de forma inteligente, teniendo en cuenta el resto de las pistas de audio, como la música de fondo o los diferentes efectos.

Activar esta funcionalidad, si está disponible es de lo más sencillo,

Durante la reproducción, solo tenemos que abrir el menú de “subtítulos y audio” pulsando sobre el icono de la burbuja de diálogo.

Para que aparezca, es tan sencillo como tocar las flechas de arriba o abajo, para que aparezcan los controles de reproducción.

En las pistas de “ audio ”, solo tenemos que seleccionar el ajuste en cuestión

Y elegir el nivel que más se ajuste a nuestras preferencias en cada momento.

Una funcionalidad que también encontramos en los dispositivos Fire Stick y que podemos activar de forma general a través de los ajustes del propio dispositivo. Para ello, solo debemos seguir los siguientes pasos:

Desde el menú principal , entra en la configuración del dispositivo pulsando sobre el icono del engranaje .

Entre las opciones disponibles, selecciona "Pantalla y sonido", donde elegimos la opción "audio"

Solo queda activar la opción "realce de diálogos"

A partir de ese momento, este ajuste se aplicará a todos los contenidos que reproduzcamos que sean compatibles con esta nueva funcionalidad. Por lo que ya no tendremos que ver nuestra serie y pelis preferidas pendientes del volumen, para disfrutar de una experiencia de usuarios de lo más satisfactoria.