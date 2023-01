¿No tienes un libro electrónico? Así puedes usar tu móvil como uno

Cada vez son más las personas que prefieren comprarse un eBook para leer en cualquier lugar, ya sea en el metro, en el autobús, en el tren o incluso en el avión sin necesidad de llevar demasiado peso en la mochila. Se ha convertido en una opción muy cómoda y popular para leer y así evitar llevar varios libros mucho más pesados. Sin embargo, si eres de esa pequeña parte que no tiene un libro electrónico o que prefiere no comprarse un eBook, no te preocupes, porque existe una manera fácil para convertir tu dispositivo móvil en uno. A continuación, te explicamos cómo.

Cómo convertir tu móvil en un libro electrónico

Seguro que nunca te olvidas el móvil en casa y te lo llevas a todas partes. El teléfono puede usarse como libro digital, pero para ello, debes descargarte algunas aplicaciones específicas. Una de las aplicaciones que permite convertir el teléfono en un libro digital es Moon Reader. Permite abrir cualquier tipo de archivo y soporta casi todos los formatos de libros electrónicos. De hecho, tiene dos formas para avanzar las páginas de diversas maneras: por un lado, puedes hacerlo de forma táctil y, por otro lado, con los botones de aumentar o disminuir el volumen.

Día del Libro: tres lectores de ebook buenos, bonitos y baratos para regalar | Kobo

Para descargarte los libros debes acceder a Amazon, Google Play si es Android o Apple Books si es iPhone, pero también desde páginas como Project Gutenberg o la Biblioteca Nacional de España. No tendrás ningún problema para descargar tus libros preferidos o los que deseas leer. Algunos son gratis, porque sus derechos de autor han caducado, pero otros libros publicados recientemente son de pago.

Aunque la pantalla del libro electrónico es de tinta electrónica y ayuda a no sobrecargar la vista con luz azul, el móvil tiene una manera para configurar la iluminación, que lo hace más cómodo para leer. Estar expuesto demasiado tiempo frente a una pantalla es perjudicial para la salud visual, por ello, puedes configurar la iluminación del dispositivo a modo oscuro si lees de noche o con poca luz y así evitar dañar los ojos.