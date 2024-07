¿No tienes conexión a Internet en Windows? Así puedes resolverlo

Estar conectados a internet a través de sus PC es vital para algunos usuarios. De ello depende, el poder o no seguir trabajando. Muchas de las app, programas y herramientas que utilizamos a diario necesitan de la conexión para poder funcionar y no se pueden permitir perder la conexión. Si estas conectado a la red, pero no tienes acceso, así puedes solucionarlos.

Soluciona los problemas con la conexión

No siempre que perdemos la conexión es porque nos hayamos desconectado de la red Wifi, es posible que, aunque esta siga activa no tengamos acceso a la red. Algo que, aunque no nos lo parezca es más habitual de lo que pensamos. Si estás trabajando con Windows y te encuentras en esta tesitura, te contamos que puedes hacer para solucionarlo. Si estás trabajando y pierdes la conexión o sin al iniciar la sesión, no tienes acceso a la red, lo primero que debemos comprobar es la conexión a Internet. Al encontrarnos con el mensaje “conectado, sin acceso a Internet” pueden entrarnos dudas de lo que está pasando. Podemos tener la sensación de que hay conexión, pero por cualquier motivo no podemos navegas. Esto en realidad se debe a que el equipo se ha conectado correctamente al router y es este el que no tiene acceso a la red, si esto sucede, debemos realizar las siguientes comprobaciones.

Objetos que debes alejar de tu router wifi para evitar la mala conexión a Internet | Pexels

En primer lugar, comprobar que nuestro ordenados no es el único dispositivo con este problema y que, por ejemplo, nuestro teléfono móvil o tableta tienen el mismo problema de conexión. Si el error es generalizado, debemos conectar algún dispositivo directamente al router por cable ethernet y comprobar si de este modo podemos navegar, en tal caso, debemos ejecutar el solucionar de problemas para tratar de encontrar donde está el fallo.

En el caso de que el resto de dispositivos se conecten sin problema, es posible que el error se encuentre en la configuración de nuestro PC. El primer paso es reiniciar el ordenador, si se trata de un error temporal, aquí puede estar la solución. Si tras el reinicio el problema persiste, debemos a su vez reiniciar tanto el router como en módem. Apagaremos ambos dispositivos, tras unos segundos volveremos a encenderlos. Primero el modem y una vez haya iniciado totalmente haremos lo mismo con el router.

Si inicia sin problemas, es el momento de comprobar que se ha resuelto el problema. Si por el contrario, encontramos que las luces de este están encendidas en rojo, puede que el problema se encuentre en el propio hardware del dispositivo. Si ese no es motivo, pero sigue sin funcionar, debemos deshabilitar las conexiones VPN si las hubiera. Estas añaden capas de configuración de la conexión y pueden ser las causantes del problema. Si con todos los pasos anteriores no resolvemos el problema debeos ejecutar el solucionador de problemas de Windows. Para tratar de solucionar el problema. Por último, si no hemos sido capaces de dar con la solución, no nos quedará otra que acudir al servicio técnico en busca de ayuda.