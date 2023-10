"Modo Dios" en Windows: cómo activarlo y para qué sirve

¿Tienes todos los ajustes desperdigados en tu ordenador Windows? No te preocupes, porque no eres el único, ya que este sistema operativo no tiene todas las funciones accesibles desde el panel de control. Esto puede estresarnos porque no encontramos lo que realmente estamos buscando. Por ello, debes mantener la calma, ya que existe una manera de tenerlos todos juntos.

Se trata de la función oculta conocida como "modo dios", que permite agrupar todos los ajustes avanzados de Windows en una única carpeta. De esta forma, podrás tener acceso a todos los ajustes de tu ordenador, pero ¿cómo activarlo?

Para activarlo, lo primero que debes hacer es crear una carpeta en el escritorio de tu dispositivo y en el nombre de la carpeta debes poner el siguiente código: "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}". Una vez realices este paso, verás cómo el icono de la carpeta nueva pasará a tener uno similar al del panel de control.

De esta forma, cada vez que hagas click en la carpeta, verás que el contenido está compuesto por una larga lista de accesos directos, que se encuentran vinculados a numerosas configuraciones. Eso sí, podrás cambiar el nombre de cada una de estas funciones para que sea más fácil su búsqueda, pero siempre y cuando el código quede sin modificaciones.