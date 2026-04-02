Opera Neon se vitamina con nuevas funciones de inteligencia artificial

Opera Neon es el referente a la hora de utilizar un navegador potenciado por IA. Y Opera sigue lanzando mejoras en su navegador experimental. ¿La última? Acaban de anunciar la llegada de MCP Connector.

La idea detrás de esta nueva función es permitir que herramientas de IA trabajen directamente dentro del navegador en tiempo real. MCP Connector quiere que evitemos tener que copiar información entre pestañas, describir manualmente lo que vemos o repetir instrucciones cada vez que cambiamos de aplicación.

Cómo funciona MCP Connector en Opera Neon

“El navegador es donde se desarrollan los flujos de trabajo, pero la IA permanecía al margen”, afirma Monika Kurczyńska, , directora de I+D de IA para navegadores en Opera. “Con Opera Neon, conectamos los programas de IA más conocidos directamente a un navegador agéntico para que puedan funcionar en el entorno habitual de los usuarios, sin necesidad de volver a aportar contexto”.

Opera Neon con MCP Connectors | Opera

Con esta función, la IA llegará directamente al contenido de las páginas abiertas y podrá interactuar con ellas sin necesidad de pasos intermedios. Para ello, Opera ha apostado por un sistema de punto de conexión que permite a diferentes herramientas de inteligencia artificial acceder a información contextual del navegador, como las pestañas abiertas o el contenido de las páginas web.

Con ello, chatbots tan conocidos como ChatGPT, Claude o plataformas de automatización pueden realizar acciones directamente dentro de la sesión activa. Por ejemplo, podrás extraer datos o rellenar formularios en tiempo real. ¿Vas a buscar trabajo? Esta herramienta te acelerará rellenar datos.

Otro aspecto muy interesante es que Opera quiere crear un ecosistema abierto en el que distintas aplicaciones compatibles con MCP puedan conectarse al navegador. Así que en un futuro, desarrolladores y empresas van a poder integrar sus propias herramientas en Opera Neon, ampliando así las posibilidades de automatización y productividad.

La compañía ya ha confirmado que esta tecnología también llegará en versiones adaptadas a otros navegadores de su catálogo, como Opera One o el popular Opera GX, orientado al público gaming, por lo que no nos faltarán opciones para exprimir MCP Connect en nuestro navegador.

Respecto a la fecha de lanzamiento de esta herramienta,

MCP Connector ya está disponible para los suscriptores de Opera Neon. Y habrá que esperar un poco para que llegue al resto de navegadores.