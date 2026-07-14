Editar PDF en WhatsApp Web ahora es así de sencillo

Una de las ventajas de usar herramientas como WhatsApp es la facilidad con la que podemos seguir nuestras conversaciones en diferentes dispositivos. Ya que en tiempo real se actualizan los contenidos y es por ello que al mismo tiempo que se actualizan las versiones para móvil, también lo hacen sus versiones de escritorio y web. Esta es una de las mejoras que ha recibido esta última.

Visualización nativa de documentos PDF

Son varios los cambios que ha sufrido la app, pero quizás cabe destacar uno de los más interesantes, que es la integración de un visor nativo de archivos PDF, de manera que no tengamos que abandonar la app a la hora de abrir este tipo de documento, cuando lo recibimos.

El editor de PDFs de WhatsApp | TecnoXplora

Son muchos los usos que hacemos de este tipo de formato, su principal cualidad es que se trata de un formato de lectura, en el cual, de primeras, simplemente desde el visor no podemos modificar su contenido y por ello es el elegido para el envío de contratos o facturas. En esta nueva actualización es posible abrir, leer y previsualizar este tipo de archivos, sin necesidad de descargarlos previamente.

Con lo que conseguimos tres grandes ventajas, por un lado, un ahorro de tiempo, ya que no tenemos que esperar a la descarga del mismo, para conocer su contenido. Por otro lado, no acumulamos archivos innecesarios o que solo vamos a consultar una vez. Y sobre todo de cara a la seguridad y la privacidad, ya que al no guardarse se reduce el riesgo de dejar a la vista información confidencial.

Así al recibir uno de estos archivos a través de un chat de WhatsApp, solo tenemos que pinchar en el archivo recibido o el nombre del documento. Así de simple, sin activar ni instalar nada. Simplemente abriendo la versión web de la app en el navegador de nuestros dispositivos.

Se abrirá en una ventana emergente sobre el chat desde el cual podemos desplazarnos hacia abajo para consultar todo el contenido. Así como hacer uso de los controles de zoom para alejar o acercar el texto, de manera que podemos revisar su contenido sin dejar de ver el chat de fondo.

Si es necesario, también tenemos la opción de descargarlo, pulsando sobre la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana y tal y como haríamos con otros archivos usando la opción de descarga.

Con la integración de esta y otras funcionalidades, la app de Meta ha dejado de ser una simple app de mensajería instantánea, para convertirse en una herramienta de productividad, desde la cual podemos realizar muchas más acciones que antes. Esto es gracias a la integración de la inteligencia artificial entre otras cosas.