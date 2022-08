Cómo instalar Google Play Store en cualquier dispositivo Android

La mayoría de los usuarios de Android está familiarizada con la tienda de aplicaciones de Google. La mayoría de los fabricantes la incluyen de forma predeterminada en sus dispositivos. Pero si la has desinstalado, te ha desaparecido por error o simplemente no venía preinstalada de serie, te contamos cómo añadirla a nuestras aplicaciones.

Cómo instalar Google Play Store en dispositivos Android

Aunque no es frecuente hay fabricantes que no incluyen entre las aplicaciones preinstaladas las aplicaciones del entorno de Google, ya sea por no pagar los derechos de uso de las mismas a las compañías o por discrepancias con esta, nos vemos privados del uso tanto de la app como de la tienda. Para muchos Google Play Store es una aplicación que viene con el móvil por lo que nunca nos hemos cuestionado cómo instalarla. Pero puede que en determinados dispositivos con sistema Android no tengamos acceso a ella y tengamos que instalarla. A través de está es mucho más sencillo y seguro instalar cualquier app, ya que en un principio no tenemos que preocuparnos de la procedencia de las mismas y sólo tenemos que pulsar un botón para completar el proceso. Por lo que si tu dispositivo Android carece de la tienda de App de Google a continuación te contamos cómo instalarla.

Aplicaciones | Foto-de-Rami-Al-zayat-en-Unsplash

Pero antes debes tener en cuenta que con muchas versiones del sistema operativo Android y antes de comenzar debemos saber qué versión de la app vamos a necesitar. A continuación, te damos las claves para instalar la app. En un primer lugar, después de comprobar la versión de Android de nuestros dispositivos, debemos localizar la versión de la app compatible con este.

Tenemos dos opciones para descargar de forma segura la app a través de sitios como UptoDown o APK Mirror tenemos acceso a los archivos. Desde aquí selecciona el sistema y la versión que sea necesaria, si se trata de un móvil o dispositivo moderno te aconsejamos que descargues la última versión de la App.

Además de esto también debemos tener acceso a los servicios de Google y que ambas tengan acceso a los permisos de administración.

y que ambas tengan acceso a los Una vez localizada y descargada esta se almacenará en la carpeta descarga o en lugar habilitado para ello en nuestro teléfono móvil.

El archivo descargado es un APK o un paquete de instalación que contiene los datos de instalación de la misma. Para comenzar la instalación pulsa sobre este este archivo y sigue las instrucciones. Probablemente nos indicará que la app proviene de una fuente de instalación desconocida, si queremos continuar.

Una vez concluido el proceso de instalación tendremos acceso a la descarga y actualización de todas las aplicaciones. De modo que accederemos de nuevo al apartado descargas y eliminaremos el instalador, para que no nos ocupe espacio de almacenamiento.

Si no es posible instalar la tienda de aplicaciones de Google, siempre puedes recurrir a otras alternativas como son Amazon Appstore, F-Droid o páginas ya mencionadas anteriormente en el que podemos encontrar una gran selección de estas apps.

