¿No suena bien Spotify en tu teléfono? Así lo puedes solucionar

Una de las mejores plataformas para escuchar música en streaming es Spotify. Un servicio musical que no tiene rival en el sector ya que lleva años liderando un mercado que domina con puño de hierro. ¿El secreto de su éxito? Una app sencilla e intuitiva, posibilidad de disfrutar de Spotify gratis además de un catálogo fuera de toda duda.

Y es que, aunque haya otras opciones que ofrecen mejor calidad de sonido, como Apple Music, Tidal o Amazon Music HD, ya que cuentan con audio sin pérdidas para disfrutar de un paisaje acústico en alta fidelidad, lo cierto es que Spotify es el servicio más utilizado a nivel mundial. Y es que la llegada de la versión HiFi no para de posponerse.

Pero claro, hay veces en las que el sonido de Spotify en la versión para el móvil no ofrece la calidad que debería. ¿Tienes este problema? Te contamos todos los pasos que debes seguir para solucionarlo y disfrutar del mejor paisaje acústico al escuchar tus temas preferidos.

Soluciona los problemas de sonido en Spotify

El motivo por el que Spotify para el móvil no suena como debería, tiene que ver muy probablemente con las opciones de configuración. Y es que puedes establecer la calidad del sonido a través de la app. Y muy probablemente cuando uses datos móviles tendrás una calidad inferior a la habitual y de ahí que el sonido no suene tan bien como debería.

Spotify | Composición propia

Por suerte, la solución es tan simple como configurar correctamente la app del móvil para solucionar los problemas en la calidad de sonido en Spotify. Veamos los pasos que debes seguir.

Primero, abre la app de Spotify en tu teléfono móvil.

Ahora, dirígete al menú de ajustes pulsando sobre la rueda dentada situada en la parte superior derecha de la interfaz principal.

En el menú de configuración verás diferentes opciones.

Lo primero que debes hacer es revisar que, en la sección Ahorro de datos, no tengas marcada la opción Calidad de audio. Este modo reduce la calidad a 24kbits por segundo para ahorrar datos en el móvil

Sigue bajando hasta la sección Calidad de audio.

Dentro de esta sección en Streaming con datos móviles cambia de Automática a Alta o Muy Alta.

Si has seguido los pasos correctamente, ya tendrás configurado Spotify para que el sonido se reproduzca en la mejor calidad, independientemente de que estés con datos móviles o conectado a una red WiFi.

Eso sí, debes tener en cuenta que el consumo de datos con esta opción es notablemente mayor, por lo que si no tienes una tarifa de datos ilimitada no te recomendamos activar esta función aunque la calidad no sea la mejor.