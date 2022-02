La llegada de la música HiFi a Spotify sigue siendo todo un misterio

La música en streaming se ha convertido en el principal medio que utilizamos la mayoría de melómanos para escuchar a nuestros artistas y canciones favoritos. Gracias a este método, podemos acceder a millones de canciones al instante, y ahora además hacerlo con la mayor calidad que hayamos escuchado antes la música. Y es que el sonido de audio sin pérdida se ha convertido ya en todo un estándar en estas plataformas de streaming, ya que a día de hoy Spotify es la única que no cuenta con este formato en su catálogo. Algo sorprendente cuando a día de hoy es la plataforma más utilizada.

¿Qué pasa con la música en HD?

Eso es lo que se siguen preguntando muchos usuarios de Spotify que ya tienen acceso a hardware y equipos para poder reproducir este tipo de sonido, que se caracteriza por contar con mucha más calidad de lo habitual, al no haber compresión ni pérdida en el sonido. Pues bien, la propia Spotify había asegurado que a finales de 2021 tendríamos novedades acerca de la música en HD, tanto es así que aseguraban que sería entonces cuando disfrutaríamos de ella. Pero nada más lejos de la realidad, y a día de hoy es la única plataforma que no cuenta con este formato de música.

Cómo enviar tus canciones favoritas de Spotify a través de WhatsApp | Photo-by-Omid-Armin-on-Unsplash

Y por lo que sabemos ahora gracias a su CEO, Spotify no tiene nada claro cuándo ocurrirá esto, la llegada del nuevo formato de alta resolución, y es que parece que se están encontrando con bastantes trabas en este aspecto. El máximo directivo de la popular plataforma de streaming no sabe todavía cuándo será posible contar con este formato de música. En una conversación con 9to5Mac, Ek indicó que las licencias están retrasando la adopción del nuevo formato de audio. Ha asegurado que Spotify está en diálogo constante con las partes implicadas, para que sea posible llegar a un acuerdo que les permita poder incorporar estos catálogos musicales de alta calidad.

Pero la realidad es que el CEO de Spotify todavía no ha podido responder a la gran pregunta de cuándo llegará definitivamente este formato a su plataforma. No lo sabe, y todo hace indicar que tan siquiera este año veríamos el nuevo formato disponible en la plataforma. Unas explicaciones, las de las licencias, que podrían tener un pase de no ser porque su competencia más cercana, Apple Music y Amazon Music, ya cuentan con la música de alta resolución integrada en sus planes estándar, sin un cargo adicional, por poder disfrutar de ella. Algo que sí pasa en otras plataformas, como Deezer, QOBUZ o TIDAL, tradicionalmente los servicios donde siempre hemos encontrado música en alta resolución.

Por tanto, a día de hoy es todo un misterio el momento en el que Spotify lanzará esa nueva modalidad de sonido, que para quienes la han experimentado, es muy difícil dejar de utilizar. La diferencia de sonido entre la mayor calidad que ofrece Spotify, y el resto de sus competidores, es muy notable, y como decimos, quienes la prueban, no vuelven más a ese sonido comprimido en Mp3 que ofrece Spotify.