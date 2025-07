Así es como Whatsapp puede locutar los mensajes de texto que recibas

Aunque WhatsApp no cuenta con una función para leer en voz alta los mensajes de texto, es posible activar la locución de mensajes utilizando las herramientas de accesibilidad que ya están integradas en tu teléfono móvil. Y además sin importar la marca de tu dispositivo, ya que, tanto en Android como en iPhone, es posible lograrlo de maneras sencilla.

En el caso de los dispositivos Android, basta con acceder al menú de accesibilidad del sistema y activar opciones como TalkBack o Seleccionar para escuchar. Una vez configurado, solo hay que seleccionar el texto del mensaje recibido para que el móvil lo lea en voz alta.

En los iPhone, el proceso es similar. Desde los ajustes del sistema, en el apartado de accesibilidad, se puede activar VoiceOver o Leer selección. Al seleccionar un mensaje de WhatsApp, el dispositivo dictará el contenido en voz alta, facilitando así la lectura sin necesidad de mirar la pantalla.

Además, existen opciones como los asistentes virtuales. Por ejemplo, puedes decir: "Oye Siri, lee mis mensajes de WhatsApp" o "Ok Google, lee mis mensajes". Estas funciones resultan especialmente útiles cuando no puedes o no quieres mirar el teléfono y también son una herramienta clave para usuarios con dificultades visuales.