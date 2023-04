Spotify Live desaparece, la alternativa Clubhouse no tenía sentido

Era un secreto a voces que Spotify Live no tenía demasiado sentido. Una app independiente para poder acceder a salas donde escuchar con otros usuarios a tus artistas preferidos y comentar cualquier cosa.

Sí, una especie de Clubhouse que no ha tenido demaasaido recorrido. Al punto de que desde The Verge han confirmado que muy pronto Spotify cerrará este servicio. En una declaración al citado medio, la portavoz de la compañía, Gayle Gaviola Moreau, confirmó que Spotify va a "cancelar la aplicación Spotify Live", ya que cree que "ya no tiene sentido como una aplicación independiente".

De esta manera, se confirma que Spotify Live tiene los días contados. Es cierto que esta herramienta seguirá estando disponible, pero dentro de la propia Spotify, a través de la función Fiestas de escucha.

Spotify no tenía ningún sentido

Y lo cierto es que el movimiento ha sido muy inteligente, ya que no tenía ningún sentido intentar mantener una herramienta sin apenas uso. Y el coste de mantenimiento de una app de estasa características, no es precisamente barato. “Si bien la aplicación Spotify Live se está cerrando por completo, continuaremos invirtiendo, innovando y experimentando en nuevos formatos para creadores y oyentes de todo el mundo”, dice Gaviola Moreau.

Spotify | Pixabay

Por si no lo sabías, Spotify Live fue lanzada en 2021 bajo el hombre Greenroom. La idea era competir con Clubhouse, por lo que incluso Spotify se hizo con el servicio de audio en vivo Betty Labs por 57 millones de euros. Toda una declaración de intenciones.

Evidentemente, Spotify ha ido cambiando en muchos aspectos, y a día de hoy cuenta con un diseño que guarda un gran parecido con apps tan populares como TikTok o Instagram. Pero Greenroom no les funcionaba en absoluto. La plataforma quiso usar su marca para darle valor, por lo que pasaron a llamarlo Spotify Live. Pero tampoco ha tenido apenas repercusión.

Y eso que Spotify invirtió dinero, contratando a creadores de contenidos para que usasen este servicio. Pero el éxito fue tann bajo que incluso se cancelaron algunos de los programas que había preparados. “Creemos que hay un futuro para las interacciones en vivo entre fans y creadores en el ecosistema de Spotify; sin embargo, según nuestros aprendizajes, ya no tiene sentido como una aplicación independiente”, dice Gaviola Moreau. "Hemos visto resultados prometedores en el caso de uso centrado en el artista de 'fiestas de escucha', que continuaremos explorando para facilitar las interacciones en vivo entre artistas y fanáticos".