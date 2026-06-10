Samsung Health para los Galaxy Watch se actualiza con un aluvión de novedades

Sabemos que el mes que viene Samsung presentará su próxima generación de relojes inteligentes, junto a los esperados Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Wide y Galaxy Z Flip8. Y el gigante coreano ya nos está mostrando las primera funciones que llegarán al Samsung Galaxy Watch 8 y otros modelos de la firma.

¿El objetivo de Samsung? Convertir todos esos datos biométricos recopilados por tu Samsung Galaxy Watch en recomendaciones fáciles de entender, con avisos personalizados y explicaciones que te ayudarán a entender mejor cómo se encuentra tu cuerpo cada día.

Todo lo que llega a Samsung Health en tu Samsung Galaxy Watch

Decir que esta actualización de Samsung Health tiene nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial. Una de las mejores es Vitals, una herramienta que analiza cinco señales biométricas durante la noche: frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, temperatura de la piel y oxígeno en sangre. Luego, compara esos valores con tu línea base real de descanso.

De esta manera, al despertar podrás ver avisos solo cuando el sistema detecte desviaciones importantes. Por ejemplo, si tu cuerpo parece estar pidiendo más descanso o si hay señales que podrían indicar que estás empezando a luchar contra una enfermedad.

Un Samsung Galaxy Watch | Samsung

Otra de las novedades que llegan es Heart Health Score, una puntuación diaria centrada en la salud cardiovascular. Esta función toma como punto de partida algunas ideas que Samsung ya había introducido con Vascular Load, pero ahora las combina con otros datos como el sueño, el estrés, la actividad física y la composición corporal.

También llega Daily Cardio Load, una función orientada al entrenamiento cardiovascular. En este caso, el reloj podrá medir la carga acumulada durante el ejercicio aeróbico y compararla con tu capacidad máxima de entrenamiento. A partir de ahí, Samsung Health podrá recomendar objetivos más ajustados, así como tiempos de descanso para progresar sin pasarte de la raya.

Siguiendo con todas las novedades que llegan a Samsung Health, no podemos olvidarnos de Fitness Index, una herramienta que analiza datos como la frecuencia cardíaca, el VO2 máximo y los pasos diarios para comparar tu estado físico con el de personas de características similares.

La guinda del pastel la pone el hecho de que Samsung Health también estrena un diseño más sencillo y organizado. La aplicación pasa a estructurarse alrededor de cinco grandes pilares: sueño, actividad, nutrición, mindfulness y constantes vitales para que se vea todo más claro.

Respecto al lanzamiento de esta actualización, todas estas novedades llegarán primero al próximo Galaxy Watch 8, aunque Samsung deja claro que la disponibilidad podrá variar según el mercado, el modelo y otros factores. Además, seguramente llegarán a modelos anteriores, por lo que toca tener paciencia.