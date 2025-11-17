El truco para que tu Samsung Galaxy Watch funcione más rápido y fluido

Tal y como sucede en los teléfonos móviles nuestros relojes inteligentes, la memoria de estos se está consumiendo, y provoca que nuestro reloj vaya más lento. Evitar este problema tiene una fácil solución que pasa por liberar la memoria. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Recupera memoria en tu reloj Samsung

La memoria RAM de los dispositivos es la encargada de realizar las tareas cotidianas como almacenar datos de forma temporal, así como de las apps que estemos ejecutando en ese momento. Por lo que, sí tenemos muchos procesos abiertos, esta puede agotarse rápidamente y hacer que nuestro reloj pierda fluidez e incluso vaya más despacio.

Liberando memoria | TecnoXplora

La solución es muy sencilla y similar a la de los teléfonos, se trata de cerrar todos los procesos innecesarios y borrar los datos que no son necesarios. Algo que podemos hacer de una sola vez, ejecutando un simple comando. Directamente, desde nuestro reloj, sin necesidad de hacer uso del móvil.

Para liberar espacio, solo tenemos que deslizar la pantalla de arriba abajo, para acceder al menú de las apps.

Localiza el icono de la rueda dentada para acceder a los ajustes del reloj

para acceder a los ajustes del reloj De nuevo desliza la pantalla hacia arriba, hasta encontrar la opción ”mantenimiento del dispositivo"

En este apartado encontramos diferentes opciones como el estado de la batería, el almacenamiento interno y la memoria. Este último es el que nos interesa

Pulsa sobre memoria para acceder a una nueva pantalla.

Desliza hasta encontrar el botón azul “ liberar” en el que además aparece la cantidad de memoria que podemos recuperar.

en el que además aparece la cantidad de memoria que podemos recuperar. Pulsa sobre este, para iniciar el proceso

Este puede durar varios segundos, todo dependerá de la cantidad de memoria que tengamos que liberar.

que tengamos que liberar. Una vez completado el procedimiento, veremos como la cantidad de memoria disponible ha aumentado y notaremos una mejoría en el funcionamiento del mismo.

Para mejorar el rendimiento del reloj es necesario cerrar las aplicaciones que tenemos abiertas en cada momento y no estamos utilizando. Algo que podemos hacer del mismo modo desde el menú del reloj, esta vez seleccionando la opción aplicaciones recientes. Reconoceremos su icono como dos círculos de diferente intensidad. Pulsando sobre este tenemos la opción de cerrar alguna de las aplicaciones, dejando abiertas solo las que nos interesan en ese momento. O pulsar el botón de cerrar todas las apps. De esta forma todas las que estemos ejecutando en ese preciso momento se cerrarán.

Si has llevado a cabo todas estas acciones y sigues notando que tu reloj no fluye del todo, también podemos optar por reiniciarlo. Una opción que apaga todos los procesos del reloj, borrar los datos de la memoria y que la mayoría de las veces es la solución definitiva en todos los dispositivos electrónicos. Para formar el reinicio tendremos que mantener pulsados los botones del reloj unos segundos y esperar que aparezca en la pantalla el logo de Samsung. Señal inequívoca de que lo hemos realizado correctamente. Una vez vuelva a iniciarse, podemos comprobar si ha surtido efecto o, por el contrario, debemos llevar a cabo otro tipo de acciones como borrar aplicaciones.