¿No sabes cuál es esa tipografía que tanto te gusta? La IA tiene la respuesta

Para los diseñadores, creativos y los amantes de las tipografías, toparse con un cartel o un logotipo y necesitar una tipografía es algo de lo más habitual. Descubrir el nombre de esta y conseguirla era como la tarea de Sísifo, algo que implicaba pasar horas y horas buscando, comparando o utilizando antiguas herramientas con poca efectividad. Te contamos cómo Gemini puede ayudarte a identificar las tipografías estén trazadas o impresas.

Reconocimiento de tipografías

Es usual usar a Gemini para convertir el texto de una imagen en editable, esto es gracias al OCR o reconocimiento de caracteres. Ahora va incluso más allá y permite además transcribir el texto, saber que tipografía se ha utilizado para escribirlo. El modelo de inteligencia artificial de Google, es multimodal, lo que significa que es capaz de reconocer y analizar una imagen, un texto o un audio, en cuestión de segundo y con una precisión asombrosa. Además, no es necesario recortar y analizar letra, para averiguar de qué fuente se trata.

Identificando tipografías con Gemini | TecnoXplora

Identificar la tipografía es de lo más sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos:

Captura la pantalla, haz una foto o usa una imagen de la galería de la tipografía que quieres analizar.

de la galería de la tipografía que quieres analizar. Abre Gemini, ya sea en la versión web o desde su app, e inicia un chat.

ya sea en la versión web o desde su app, e inicia un chat. Sube la imagen al chat.

al chat. Es el momento de introducir el Prompt, en el que le pedimos de forma precisa que identifique la tipografía usada.

También podemos pedirle que nos diga si se trata de una fuente gratuita o de pago, donde podemos conseguirla, e incluso que nos muestre algunas alternativas. En cuestión de segundos obtendremos los resultados. Aunque existen herramientas alternativas para identificar fuentes, el uso de la inteligencia artificial de Google, tiene una serie de ventajas que lo hacen mucho más preciso. Es capaz de entender el contexto, ya que no solo compara pixeles, sino que identifica el estilo, si ha sido modificada o se ha usado algún filtro para transformarla.

Una vez identificada, si se trata de una fuente de pago, podemos pedirle que nos ofrezca alternativas gratuitas, para que no tengamos que pasar horas buscándolas. Otra de las ventajas, es que podemos identificar varias tipografías al mismo tiempo de una sola imagen. Pudiendo incluso pedirle que nos desglose el resultado, identificando la usada en titulares y en el cuerpo de texto de forma independiente. Aunque quizás lo más importante es que podemos acceder a esta información, sin necesidad de registrarse ni pagar una suscripción.

Del mismo modo, podemos usar el algoritmo para identificar un color, identificando los valores RGB, CMYK o incluso un Pantone. Simplemente mostrándole una muestra del color a identificar. Una vez más, se demuestra que integrar Gemini como una herramienta más de trabajo, nos ayuda no solo a ser más productivos, también a ser más creativos. Con la sugerencia de pares tipográficos y alternativas accesibles.