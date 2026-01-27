WhatsApp suspende tu cuenta: motivos habituales y qué hacer

WhatsApp es la compañía de mensajería instantánea que más se utiliza en España, por lo que no poder utilizarla de repente podría ser toda una pesadilla para los usuarios. Sin embargo, es algo que verdaderamente podría ocurrir, entrar en WhatsApp y de pronto leer este mensaje "Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp". Esto ocurre porque en algún momento se han incumplido las condiciones de la aplicación. No obstante es algo que puede ser reversible.

En primer lugar, los motivos por los que WhatsApp podría bloquearte la cuenta sería que considerara que has intentado realizar una estafa, has puesto en riesgo la seguridad de otros usuarios o por el envío de Spam.

Otra razón, es que la aplicación haya detectado que has usado versiones modificadas de WhatsApp como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Si te encuentras en esta situación en la que se te ha bloqueado la cuenta y quieres recuperarla debes pulsar el botón de "Solicitar revisión" que aparece en pantalla. Al hacerlo, podrás explicar tu situación e incluso aportar un texto para justificar tu caso. A continuación, recibirás un SMS con un código de seis dígitos con el que podrán verificar tu identidad.

Una vez enviada la solicitud, solo queda esperar. El equipo de WhatsApp analizará tu situación y te notificará si han restaurado tu acceso o si la suspensión se mantiene de forma definitiva. Actúa rápido y sigue los pasos oficiales.