Cómo utilizar los subtítulos y traducción en tiempo real en HyperOS 3

La nueva actualización de HyperOS 3, cuenta con una funcionalidad a través de la cual entenderás el contenido de cualquier video en inglés o japonés, sin instalar nada y de forma nativa. A continuación, te contamos cómo.

Subtítulos y traducción en tiempo real

El acceso a la información a través de internet y redes sociales es ilimitado. Esto hace que nos encontremos con una gran cantidad de contenido en otros idiomas que no podemos entender. Un problema que tiene una fácil solución con la integración de la inteligencia artificial de forma nativa en el nuevo sistema operativo de Xiaomi. Va más allá de su uso para mejorar fotos, rompiendo las barreras que supone el idioma, gracias a la nueva funcionalidad que opera a nivel sistema y cuyo nombre es Subtítulos en tiempo real (live Caption)

Traducción simultanea y subtitulos | Xioami

Una función que se distingue de los subtítulos automáticos de otras aplicaciones es que no depende de la app que usemos, sino que funciona a nivel del sistema operativo y se activa, cuando detecta audio interno que se está reproduciendo en nuestro teléfono. Lo que implica a videos de la galería, podcasts, publicaciones en redes sociales e incluso llamadas telefónicas. Convirtiendo a nuestro teléfono en un traductor simultáneo de bolsillo, transcribiendo lo que escucha, mientras que el audio sigue sonando. Activarlo es muy sencillo, solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

Desde la pantalla principal, accede al centro de control, deslizando el dedo desde la esquina superior derecha.

Donde debemos localizar el icono "Subtítulos en tiempo real" o "Live Caption", si no está visible tendremos que editar este apartado para incluirlo.

si no está visible tendremos que editar este apartado para incluirlo. También podemos encontrarlo siguiendo la siguiente ruta Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Audición

Selecciona el idioma al que se traducirá el audio, asegurándose de descargar el paquete del idioma .

. Por otro lado, configuramos el idioma original, para que lo traduzca de forma automática al idioma elegido, primeramente.

De manera que cuando nuestro teléfono detecta audio en el idioma seleccionado en segundo lugar, aparece un cuadro flotante en la pantalla. Un cuadro que podemos mover por la pantalla si fuera necesario, para que no tape las partes de la pantalla que nos interesan. En lo que se refiere a la privacidad de nuestras conversaciones o contenidos, la gran ventaja de este nuevo sistema es que el procesamiento del audio se realiza de forma local en nuestros dispositivos. Por lo que el audio no se envía a ningún servidor, lo que no solo garantiza la seguridad, sino que también está operativa, aunque la conexión a internet sea mala o nuestro teléfono se encuentre en modo avión.

Además de traducir texto en otros idiomas, podemos hacer uso de esta funcionalidad para transcribir el audio a texto y conocer el contenido de los audios reproducidos, cuando no podemos hacer ruido o no podemos escucharlo, de una forma rápida y nativa. El sistema aunque tengamos bajo el volumen sigue detectando el sonido y generará los subtítulos.