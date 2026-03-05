GeoSpy.ai, así es la plataforma viral que identiifca lugares con Street View

En la era que vivimos, conocer el mundo sin habernos movido de casa es posible, gracias a la inmensa cantidad de fotos a las que tenemos acceso. Pero no siempre reconocemos los lugares en los que fueron tomadas; esto, sobre todo, sucede en las fotos antiguas que tenemos guardadas. Gracias a webs como GeoSpy.ai podremos saber dónde se tomaron todas estas imágenes.

Averigua dónde se tomaron las fotos

Hasta hace relativamente poco, los metadatos de las imágenes contenían información, pero no almacenaban los datos de ubicación guardados. Esta era la única forma de averiguar dónde había sido tomada la imagen. Ahora es mucho más fácil; con la ayuda de GeoSpy.ai, podremos conocer dónde se sacó la foto. Una herramienta basada en la inteligencia artificial y que utiliza los elementos visuales en la imagen para geolocalizar.

Así es GeoSpy.ai | GeoSpy.ai

A diferencia de otras aplicaciones, esta no utiliza los datos ocultos de nuestra cámara para tratar de localizar el lugar. Esta emplea un modelo de inteligencia artificial avanzado, impulsado por tecnologías como Visual Place Recognition o VPR, el cual ha sido introducido con la ayuda de miles de imágenes de todo el planeta. A través de su web, podemos subir las imágenes para que sean analizadas. En cuestión de segundos, es capaz de reconocer los estilos arquitectónicos, como la forma de los tejados, las ventanas o los materiales de construcción, para ubicarlo en un país o región específicos.

Otro punto de análisis son las infraestructuras urbanas, como las farolas, marcas viales pintadas en las calles, así como las señales, e incluso los carteles comerciales que se exhiban en la fotografía. El entorno natural también tiene su importancia: las sombras, el tipo de suelo, la topografía o la flora autóctona; toda esta información aporta pistas con las que localizar el lugar de forma más precisa. Recopilando esta información, puede cruzarla reduciendo las posibilidades. De forma que a través de esta puede hacer una estimación de la región o país; dependiendo de la información que aporte la imagen, puede incluso proporcionarnos las coordenadas, con un margen de error de metros.

Una herramienta que se caracteriza por un proceso rápido e intuitivo, en el que solo hay que subir la imagen y esperar unos segundos. Junto a la foto, encontramos un baremo en el que, si la puntuación es alta, la presión es excelente. Si es bajo, la foto carece de contexto suficiente, por lo que les es más difícil darnos la ubicación de la misma. Al contar con un enfoque híbrido, es capaz de identificar desde un monumento conocido al instante hasta calles en entornos urbanos complejos.

Lo cual es de gran ayuda tanto para usuarios domésticos como para profesiones, la cual puede ser usada para verificar imágenes, identificar paisajes e incluso para analizar los escenarios o ubicar vehículos basándonos en el entorno. Aunque la privacidad de nuestras fotos está asegurada, ya que solo se usa la imagen para extraer las referencias visuales. Es importante evitar subir fotografías privadas, que expongan a terceras personas o sensibles.