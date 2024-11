Qué son y cómo activar los nuevos modos No Molestar en Android 15

La nueva versión de Android cuenta con gran variedad de ajustes y novedades. En esta ocasión hablaremos de los nuevos modos. Al modo no molestar se han unido dos nuevas opciones que podemos usar dependiendo de las necesidades del momento. Te contamos cuáles son y para qué sirven.

Nuevos modos en Android 15

Los teléfonos móviles nos acompañan allá donde vamos, mantenernos comunicados, entretenernos o ser nuestro asistente personal, son algunas de las labores más comunes para los que los usamos. Algo que no siempre es necesario, para ayudarnos con la desconexión digital y a tomarnos un tiempo de descanso, existen los modos.

Activando modos | TecnoXplora

Hasta ahora, esta labor era competencia del modo no molestar. Una función que sin necesidad de apagar el móvil podíamos configurar, para evitar las llamadas, mensajes o notificaciones. Por un tiempo estipulado, podemos desactivar todo aquello que nos molesta, restringiendo el uso del mismo. Podemos seleccionar las aplicaciones de las que queremos recibir notificaciones. En el caso de las apps de mensajería y del teléfono, también podemos filtrar las llamadas recibiendo solo las de los contactos que seleccionemos.

En la nueva versión de Android 15, tenemos más opciones. Además del modo no molestar tenemos a nuestra disposición otros dos modos, con los que configurar nuestro dispositivo. Se trata del modo descanso y el modo durmiendo.

Su funcionamiento es el mismo que su predecesor. A través de las diferentes opciones de configuración podemos estipular que hará cada uno de ello. Para ello solo debemos acceder a través de la barra de notificaciones. Si queremos que estos modos se activen automáticamente debemos establecer el horario para cada uno de ellos. De modo que nuestro teléfono cambiará de un modo a otro llegado el momento. Para ello estableceremos los días de la semana en la que se activará, así como la hora inicio y finalización de los mismos. Podemos encadenar la finalización de uno con el inicio de otro.

Al activar el modo, toda actividad de nuestro móvil queda silenciada, por lo que no recibiremos aviso ni notificación. Si no quieres quedarte totalmente aislado siempre puedes crear excepciones, en las que solo recibirás novedades de las app o contactos que tu decidas. Pudiendo elegir tus preferencias y prioridades. De tal modo que, dependiendo del momento del día, puedes elegir cómo se comportará tu teléfono, si solo quieres que te lleguen notificaciones de ciertas aplicaciones o usuarios. Si al llegar la noche, solo recibir llamadas si alguien te llama con insistencia por una urgencia, ativa el modo descanso. Y si estás durmiendo y no quieres que nadie ni nada te moleste, activaremos el modo durmiendo.

Tres modos con una misma función y diferentes parámetros, que se pueden encadenar para que no te tengas que preocupar de que nadie te moleste. Ya que de forma automática se activarán y desactivarán de forma continuada, hasta que cambiemos su configuración o decidamos hacerlo manualmente. Estos nuevos modos, nos ofrecen una mayor flexibilidad a la hora de usar nuestro dispositivo facilitando la desconexión y el descanso. Algo que se ha convertido en necesario.