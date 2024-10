Activar el modo rojo de WhatsApp: ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?

WhatsApp es la aplicación por excelencia cuando hablamos de mensajería instantánea. No obstante, y aunque las mejoras en los últimos meses han sido más que notables, uno de los puntos flacos de la aplicación sigue siendo la personalización.

El Modo Rojo se ha convertido casi por el boca a boca en la opción más demandada por lo usuarios y sobre la que Meta, por ahora, no se ha pronunciado. ¿Hay opciones a la hora de pasarnos al modo rojo de Whatsapp? Sí, aunque con matices.

Y es que si quieres el Modo Rojo al completo en la app, tanto el icono como por supuesto todo lo que conllevan los chats y el resto de menús dependerás de aplicaciones como Nova Launcher. Una app muy popular en cuanto a personalización, sí, pero de la que muchos desconocen que registra y almacena datos de nuestra ubicación o el rendimiento del resto del teléfono.

WhatsApp Plus se ha convertido en otra aplicación de gran relevancia entre muchos usuarios cuando hablamos de personalización, pero ¿en qué consiste? ¿Es una versión de pago? Ni mucho menos. WhatsApp Plus es una versión no oficial de la app de Meta, pero personalizable hasta decir basta. Su gran desventaja es la ausencia de cifrado extremo a extremo, o lo que es lo mismo, una total falta de seguridad que pone en riesgo a los usuarios.

En definitiva, puede que a WhatsApp le falten algunas facetas en el campo de la personalización pero no cabe duda de que siempre será mejor eso que poner en riesgo nuestro dispositivo por cambiar un color o dos, ¿no?