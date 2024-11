Android 15 lleva el modo No Molestar al siguiente nivel

La Beta 1 de Android 15 QRP2 ya está aquí, y ha comenzado a llegar a todos los Google Pixel que están todavía dentro del calendario de actualizaciones, que son varias generaciones atrás. Y con esta nueva actualización llegan algunas novedades, que, si bien no cambian de arriba abajo el sistema, sí que mejoran algunos aspectos que utilizamos mucho en el día a día de nuestros teléfonos. Y es que el modo No Molestar muchos de nosotros lo solemos activar automáticamente, bajo una determinada programación, y ahora se está enriqueciendo con los modos.

Nuevos modos para No Molestar

Esta actualización ahora cambia el modo No Molestar que vemos habitualmente en los accesos rápidos de la parte superior de la pantalla, y los pasa a denominar como Modos. De esta forma tenemos acceso a una serie de modos de uso del teléfono que ahora se pueden configurar más a fondo. De tal manera que el acceso a este modo ahora no nos lleva directamente al modo No Molestar, sino que nos da acceso a estos diferentes modos.

Los nuevos modos de Android 15 | TecnoXplora

Y lo más importante, al pulsar sobre ese botón de Modo, a diferencia de cuando lo hacíamos con No Molestar, en lugar de activarse ese modo, nos da acceso a una ventana emergente donde elegimos cuál de los modos disponibles queremos activar. Por lo que ahora tenemos más opciones, y no es el modo No Molestar el imperante como ocurría hasta ahora. Así que ahora tenemos más opciones, y de alguna manera nos ahorramos un paso si lo que queremos es activar un modo diferente del habitual No Molestar.

Los modos que inicialmente nos encontramos en esa ventana emergente son el ya clásico No Molestar, el de Descanso y el de Durmiendo. Aunque si pulsamos debajo en el pequeño botón de Ajustes, podremos personalizar todos a nuestro gusto, y conseguir que los que aparezcan en este apartado sean diferentes y adaptados siempre a nuestras necesidades.

Este es sin duda el cambio más destacable de esta nueva Beta 1 de Android 15 QRP2 que se acaba de liberar en los teléfonos de Google, pero desde luego no es la única. Ya que también vemos algún matiz nuevo en los iconos del sistema, esos que Google aplicaba a las apps más importantes, para adaptar su aspecto al tema que hayamos activado en el smartphone en base a diferentes parámetros, como por ejemplo el fondo de pantalla.

De esta manera en el tema que se entiende como claro, el que cuenta con fondos blancos, notaremos cierta diferencia en la coloración de esos iconos del sistema operativo. Ya hablando más técnicamente de un aspecto que no vamos a notar tanto en nuestros dispositivos, pero que está ahí, es la nueva actualización de Kernel que llega con esta versión de Android 15. Por tanto, todos los móviles de Google, desde los Pixel 6 a los Pixel 9, pasarán a contar con la versión 6.1 del Kernel, y por tanto no habrá discordancias. Si tienes uno de estos Google Pixel, acércate a los ajustes y a actualizaciones de software para comenzar ya a instalar la nueva versión de Android 15.