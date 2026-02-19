Así es la nueva interfaz de Google TV que llega a tu Chromecast o Smart TV

Uno de los sistemas que más cambios ha sufrido con la nueva actualización ha sido Android TV. Un cambio radical, no solo en su diseño, sino también en su filosofía, dejando a un lado la aplicación y centrándose en los contenidos. A continuación, te contamos cómo ha cambiado.

Así ha cambiado Android TV

Durante años nos hemos acostumbrado al aspecto de la interfaz de Android TV, en la que nos encontrábamos filas con iconos, además de tener que entrar y salir de las diferentes apps para ver el contenido, algo que ya no será necesario. El diseño Leanback ha sido sustituido por una estética mucho más inmersiva, la cual se basa en la recomendación. De manera que ahora la pantalla está dividida en pestañas, donde destaca “Descubrir”. Aquí es donde el algoritmo de Google hace su trabajo extrayendo carátulas y tráilers de los diferentes servicios, para que no tengamos que ir revisando uno por uno qué puede interesarnos.

Así ha cambiado el interfaz de Android TV | TecnoXplora

El rediseño incluye cambios en el menú de inicio; los ajustes y herramientas cambian de lugar, mejorando el aspecto y la funcionalidad en general, desplazando el acceso a las opciones de usuario al lado izquierdo de la pantalla. Pero no solo se trata de un cambio estético; con la llegada de Android 14 para TV, también incluye una serie de cambios que no podemos ver a simple vista, pero que mejoran considerablemente la experiencia de usuario.

Con la introducción de los modos de energía optimizados, mejorando la gestión de las tareas en segundo plano, lo que permite un arranque más rápido y una navegación más fluida, minimizando el lag que encontrábamos en los modelos más antiguos. Al mismo tiempo que se han incluido nuevas opciones de escalado de texto y corrección de color, siendo ahora más accesibles para las personas con dificultades visuales.

Nuevo aspecto de Android TV | TecnoXplora

Cabe destacar la posibilidad de mantener una videollamada o ver las imágenes que nos ofrecen dispositivos compatibles como cámaras de seguridad, en una ventana flotante, al mismo tiempo que seguimos disfrutando de nuestros contenidos multimedia. Esto es posible gracias a la función Picture-in-Picture (PiP), la cual ha sido optimizada.

El rediseño de la nueva interfaz persigue, además, que se convierta en el centro del hogar inteligente. Esto hace más fácil el acceso al panel de Google Home, lo que nos da acceso directo a todos los dispositivos conectados de nuestro hogar, como el termostato o las luces.

Otra de las novedades importantes es la incorporación de Fast Pair, lo que permite conectar los dispositivos a través de Bluetooth de una forma mucho más rápida y sencilla, sin necesidad de recorrer los menús en busca de las opciones de emparejamiento. Cuando detecte la presencia de un dispositivo compatible, nos dará la opción de emparejarlo y conectarlo rápidamente, ya que aparecerá una ventana emergente de conexión.

Un cambio que radica principalmente en la conversión de la aplicación en un asistente de entretenimiento proactivo. Siendo ahora mucho menos mecánica y útil, siendo ahora su prioridad el qué ver, en vez de en dónde los vemos.