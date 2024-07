¿Qué es ese punto verde que sale en la esquina del la pantalla de tu móvil o tableta?

Seguro que alguna vez te ha llamado la atención el punto verde que aparece a veces en la esquina superior derecha de tu móvil. A continuación, te contamos qué es y para qué sirve.

Esto es lo que significa el punto verde que aparece tu pantalla

En la parte superior de nuestros móviles aparece una serie de iconos que en mayor o menor medida solemos identificar, desde la hora, las notificaciones, el bluetooth o la cobertura, si hemos silenciado nuestro móvil y la batería. Pero de vez en cuando vemos que aparece un puntito verde arriba a la derecha. Si alguna vez te has preguntado qué es y por qué aparece, lo vas a descubrir ahora.

Esto es lo que se esconde tras el punto verde | TecnoXplora

Se trata de un testigo que nos avisa de que se está haciendo uso de ciertas funciones de nuestro móvil. Aparece cuando al abrir una aplicación, se está haciendo uso de micrófono o la cámara, de manera que, si por ejemplo abrimos WhatsApp e iniciamos la grabación de una nota de voz, veremos cómo se activa este testigo con el icono del micrófono. Del mismo modo, por ejemplo, en Instagram cuando deslizamos la pantalla hacia la derecha para iniciar una historia, hará lo propio para indicarnos el uso tanto del micrófono como de la cámara.

Por lo que, si has abierto una app que no tiene permiso para usar ninguna de estas funciones y este se enciende, significa que está accediendo a ellos. Del mismo modo que debemos sospechar si no hemos ejecutado ninguna app y este permanece encendido, lo que no puede significar otro caso que, se está haciendo uso de cualquiera de estos elementos sin nuestro permiso en segundo plano. De esta forma con un simple vistazo a la pantalla podremos saber si nos han hackeado y alguien está usando nuestros dispositivos para espiarnos, ya sea a través del micrófono o la cámara.

Podemos revisar los permisos de las aplicaciones de acceso a estas funcionalidades y otorgarlos y retirarlos en función de nuestras preferencias. Para ello, solo tenemos que ir al cajón de aplicaciones, mantener pulsado sobre el icono de la app. Y en la ventana flotante, seleccionar “información”. En el nuevo menú que nos aparece, seleccionamos “permisos”. Desde donde podemos comprobar si están activos y cambiar las preferencias de acceso, según nos parezca más adecuado en cada momento. Por lo que es importante revocar estos permisos para aplicaciones que resulte sospechoso el uso de estas funciones. Evitando así problemas de seguridad.

Es por ello, que debemos extremar la precaución a la hora de conceder permiso a las apps, y sobre todo evitar las situaciones que pongan en riesgo nuestros dispositivos. Abriendo enlaces sospechosos que nos llegan a través de mensajes o correos. Así como evitar conectarnos a redes no seguras o autorizar la conexión por bluetooth de otros dispositivos que no conozcamos. Esta puede ser la puerta de entrada de malware que puede hacerse con el control de estas funcionalidades y poner en peligro nuestra privacidad.