¿No puedes escanear códigos QR en tu móvil Android? Así puedes solucionarlo

Los códigos QR son de los más populares entre los usuarios de teléfonos móviles. A través de ellos podemos acceder a cualquier información simplemente dirigiendo la cámara de nuestros móviles hacia ellos. Si no te funciona esta función, así puedes solucionarlo.

Prueba esto si no te funciona el escaneo de códigos QR

Quizás una de las formas más rápidas de acceder a cualquier información es escaneando un código QR, es algo que ya saben muchas empresas y los usan para darnos acceso a su información. De manera que, simplemente abriendo la aplicación de la cámara de nuestros teléfonos Android accederemos al contenido. Pero qué sucede si no funciona, siempre podemos probar alguna de estas soluciones.

Leyendo el código QR conGoogle Lens | TecnoXplora

Una de las principales causas de que no funcionen correctamente es el propio QR si está incompleto o dañado será casi imposible acceder a su contenido. Para ello debemos comprobar que se ve correctamente por lo que podemos intentar mejorar el QR e incluso la iluminación, pues las sombras también dificultan su lectura. Si el problema no está en el estado del QR, podemos intentar escanear otros códigos para determinar si es realmente problema de este o de nuestro teléfono. En el caso de escanear correctamente cualquier otro código estará claro dónde reside el problema. En el caso de que tampoco podamos leerle el problema estará en nuestro dispositivo.

Una lente sucia o deteriorada también puede ser la causante del error, por lo que debemos procurar limpiar con un paño adecuado, que elimine la suciedad, el polvo y la grasa sin dañar la lente. Una vez limpia, probamos de nuevo. Un mal enfoque puede ser también el causante, intenta acercar y alejar la cámara con el fin de ayudar a la lente a enfocar correctamente. También podemos dar unos toques sobre la pantalla en el lugar en el que se encuentra el QR para intentar mejorar la situación.

Si por el contrario la cámara de nuestro móvil no es capaz de reconocer el QR, debemos comprobar que está activada dicha opción. Dependiendo de la app de cámara y del fabricante de nuestros móviles podremos encontrar este ajuste en diferentes menús. Del mismo modo, debemos comprobar los permisos de acceso a la cámara y al navegador. Sin estos permisos no podremos escanear el contenido de código QR. Por lo que si no están activos debemos activarlos.

En el caso de no encontrar el error con la app de la cámara, siempre podremos hacer uso de otras aplicaciones como Google Lens. A través de la app de Google podemos escanear y leer el contenido de una forma rápida y sencilla. Una vez instalada la app debemos revisar y otorgar los permisos pertinentes. Si has probado todas las opciones, y sigues sin poder hacer uso de esta función, puede que se trate de algún problema no solo con el software, sino con el hardware de nuestro móvil, por lo que es recomendable acudir al servicio técnico para que identifiquen el problema y le pongan solución.