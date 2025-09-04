¿Se puede eliminar el círculo azul de la IA en Whatsapp?

En los últimos meses, muchas aplicaciones de mensajería han incorporado funciones de inteligencia artificial para ampliar sus servicios y atraer a más usuarios. Estas novedades prometen asistencia en tiempo real, respuestas automáticas y herramientas creativas, pero no todos reciben con entusiasmo la presencia constante de la IA en su experiencia diaria. Para algunos, puede resultar invasiva o innecesaria, lo que genera dudas sobre cómo gestionarla dentro de la propia app.

Esta función con inteligencia artificial viene incorporada por defecto en la aplicación, como parte de sus actualizaciones más recientes. Debido a eso, no es posible desactivarla completamente. Aunque no se puede eliminar por completo, sí hay formas de reducir su presencia o visibilidad dentro de la app.

Una de las opciones disponibles es borrar el chat con la IA, igual que se hace con cualquier otra conversación. Solo tienes que mantener pulsado el chat y seleccionar la opción de eliminar. Si ya usaste la función y quieres borrar lo que escribiste, puedes hacerlo fácilmente escribiendo el comando RESET AI en ese mismo chat. Esto eliminará el historial de interacción.

Sin embargo, es importante saber que el icono azul que da acceso a la inteligencia artificial seguirá visible en la pantalla. Por el momento, no existe una forma oficial de ocultarlo o quitarlo completamente de la aplicación.

Ante esta situación, muchos usuarios optan por simplemente ignorar el acceso directo a la IA y utilizar la aplicación de la manera habitual. Otros, en cambio, reclaman que se ofrezca la posibilidad de elegir si quieren tener activa o no esta herramienta. Lo cierto es que la integración de la inteligencia artificial en apps de uso cotidiano parece una tendencia difícil de frenar, por lo que la clave estará en encontrar un equilibrio entre innovación y control por parte del usuario.