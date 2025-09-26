Cómo usar la edición de fotos en ChatGPT

ChatGPTpermite editar imágenes gracias a la herramienta DALL·E, una tecnología integrada que no solo genera imágenes desde cero, sino que también puede modificar fotografías ya existentes. Para poder utilizar esta función, primero necesitas estar registrado en la plataforma. Una vez dentro, puedes cargar la imagen que deseas editar directamente en la conversación.

Después de subir la imagen, solo tienes que indicar qué tipo de edición deseas realizar. Puedes pedirle a ChatGPT que cambie el fondo, elimine o agregue personas u objetos, altere los colores o transforme la imagen a otro estilo visual, como acuarela, cómic o vintage. La herramienta es versátil y responde rápidamente a instrucciones precisas.

Además de editar imágenes, también puedes pedirle a ChatGPT que cree nuevas composiciones desde cero. Solo necesitas describir lo que deseas ver, como por ejemplo: "un burro volando sobre un campo de trigo". Con esa indicación, el sistema generará la imagen en unos segundos. Es una forma creativa y sencilla de hacer montajes o ilustraciones personalizadas.