¿Ya no usas una tarjeta o pase en Google Wallet? Así puedes archivarlas sin borrarlas

Los teléfonos móviles se han convertido en nuestro compañero inseparable, además de mantenernos comunicados, sirven para muchas otras funciones, entre las que se encuentra la de cartera digital. Esto es gracias a apps como Google Wallet, que permite llevar todo lo necesario.

Así puedes archivar tarjetas en Google Wallet

Ya sean las tarjetas bancarias, billetes de tres, entradas a conciertos y otros eventos, tarjetas de socio o fidelización, la app de Google permite llevarlas todas de forma digital en nuestro móvil. De forma que siempre las llevamos con nosotros y las tenemos a mano. Con el uso y el paso del tiempo, vamos acumulando tarjetas y pases en la aplicación, pero no siempre todos son necesarios. Ya sea porque dejan de tener validez o dejamos de hacer uso de sus servicios. Por lo que de vez en cuando no está de más revisarlos y hacer limpieza.

Archivando tarjetas y pases en Google Wallet | TecnoXplora

No siempre es necesario borrar las tarjetas, sobre todo con las de aquellos servicios, las cuales no queremos eliminar de forma definitiva, sino que queremos dejarlas fuera de servicio de forma temporal. Para ello tenemos la opción de archivarlos, por si queremos recuperarlos más tarde.

Para ello, desde la app de Google Wallet, selecciona la tarjeta o pase que quieras archivar.

selecciona la tarjeta o pase que quieras archivar. Pulsa sobre la tarjeta en cuestión. En la esquina superior derecha de la pantalla encontramos el icono de los tres puntos.

Pulsa sobre este, para acceder al menú.

De esta forma, accedemos a todos los datos de la tarjeta en cuestión.

en cuestión. Desliza esta, hasta la parte inferior donde encontramos la opción “ archivar ”.

”. Tras pulsar en esta en una ventana flotante donde pide confirmación de que queremos archivar la tarjeta.

Pulsa “archivar” y la tarjeta dejará de formar parte del listado principal.

Para recuperarla solo debemos pulsar sobre el botón “pases archivados ”, para volver a recuperarla.

”, para volver a recuperarla. Pulsando sobre este accedemos al listado con todos los pases que hayamos archivado previamente.

Del mismo modo, pulsando sobre los tres puntos en la esquina superior derecha, deshacemos la acción.

De forma que volverá de nuevo al menú principal para su uso.

Del mismo modo, también tenemos la opción de “quitar” de forma definitiva la tarjeta, eliminándola de forma permanente.

De esta forma su uso será más eficiente, teniendo siempre a mano aquellos que usamos con mayor frecuencia. Aunque hayamos archivado el pase, podemos seguir haciendo uso de este, del mismo modo que veníamos haciendo hasta ahora.

Un ajuste que permite mantener el orden dentro de nuestra aplicación, haciendo de esta mucho más fácil localizar aquellas tarjetas que usamos con mayor frecuencia. Cabe recordar que la app también asigna el orden en el que queremos que nos muestre las diferentes tarjetas. Para ello, solo tenemos que mantener pulsada la tarjeta que queremos mover y la desplazamos hasta la posición que queremos que ocupe. Así podemos priorizar y jerarquizar la importancia y frecuencia de uso de las diferentes tarjetas.