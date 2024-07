Pillan a Google Gemini accediendo a documentos personales, ¿qué está pasando?

La revolución de la IA generativa en los móviles Android tiene nombre, el de Google Gemini. Este nombre, que sustituyó a la IA de Bard se ha convertido en la punta de lanza de esta oleada dentro de los móviles con el sistema operativo de Google, e incluso está sustituyendo al asistente de Google, aunque parece que podría estar propasándose en sus quehaceres diarios. Porque le han pillado accediendo a partes del sistema operativo que no deberían ser accesibles para la IA, vamos a ver qué está pasando.

Accesos inadecuados a documentación personal

Una de las grandes preocupaciones de los usuarios cuando hacen uso de la nube es que sus documentos puedan terminar en manos ajenas, y que sean accesibles por parte de terceros sin nuestro consentimiento. Y eso es lo que estarían denunciando en redes ciertos usuarios de la IA de Google, Gemini. Es al menos la experiencia de Kevin Bankston, que ha visto cómo la IA de Google ha accedido a algunos de sus documentos en Google Docs, a través de su cuenta en la nube de Google Drive.

Concretamente denuncia que, al consultar su declaración de impuestos, Gemini se ha la resumido, cuando es algo que no debería haber hecho, al no contar presuntamente con acceso a estos documentos en la nube de su cuenta de Google. Aunque es una función interesante, algunos usuarios denuncian que el acceso a sus documentos personales en las unidades de Google Drive no debería estar disponible salvo activación expresa por parte del usuario, y no de forma predeterminada, como parece en este caso.

Pero esto no es lo peor, ya que parece que no hay una forma de desactivar esta función, vamos, que directamente es imposible acceder a un lugar donde veamos que existe una característica donde le demos acceso expreso a Gemini para que pueda revisar nuestros documentos en la nube. La realidad es que no existen unos ajustes donde se pueda desactivar esto, y ahí es donde viene la inquietud de algunos usuarios.

Recordemos que la IA de Google o cualquier otra puede hacer uso de documentos en nuestros dispositivos una vez que le hemos dado acceso a ellos, con permisos específicos y estrictos. Pero parece que no es algo que esté regulado de momento en servicios en la nube, donde la IA debe tirar de nuestros documentos personales para hacer resúmenes como en este caso. Obviamente entendemos que se trata de una falta de regulación, y no algo de mala fe por parte de Google, que seguramente deba introducir nuevos controles para personalizar la privacidad de la experiencia Gemini.

Pero es difícil que estas cosas no pasen, ya que la IA de Google está integrada en nuestros móviles, y si le pedimos cualquier interacción más personal, siempre va a tener que tirar de documentación personal. Incluso como hacemos ahora, para que nos resuma un día de correos electrónicos, es evidente que la IA debe acceder a información personal como son estos correos para poder ofrecernos un resultado óptimo. Entendemos que poco a poco las funciones de Gemini se irán regulando y nos ofrecerán muchas más opciones para personaliza la forma en que la IA interactúa con nuestros documentos personales, por lo que no será raro toparse con situaciones como esta desde luego.